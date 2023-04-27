限5天！7-11泰國魷魚19元、咖啡20元　全家能量飲買1送1

超商本周限定優惠更新！7-11明（28）日起至5月2日限時五天開跑uv，為了慶祝6711店「千塘門市」將開幕，期間單筆消費滿222元現折22元，另有6大項商品促銷，包括單片169元的GODIVA巧克力下殺至99元，約5.9折；而到泰國必買的Bento魷魚，原價39元、特價19元，約4.9折比買一送一還便宜。瑞穗鮮乳雪糕2支特價55元，相當於6.1折；而日本NIJIYA調酒4口味任選買2送1，平均單罐46元，比上周推出的任2件99元還划算。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家
全家會員優惠自即日起至5月1日前，本周海報共17大項促銷商品，其中3款商品買1送1，例如和7-ELEVEN一樣5折的PowerBOMB能量飲料，但不用買到10罐之多，以及UCC職人冰咖啡910ml平均50元，靈芝王精華飲平均50元。此外，大罐的林鳳營鮮乳單瓶不到80元，還有不少高單食品祭出第2件10元，其中折扣幅度最高當屬迷你蜂蜜威士忌，原價89元、兩件99元，相當於5.6折。
🟡萊爾富
即起至5月2日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周優惠品項同樣是9品，以雪碧ZERO SUGAR、黃金康貝特能量飲買1送1最划算，不過雪碧優惠只到4月30日。其他亮點像是光泉指定調味乳、光泉指定豆米漿加10元多1件，折幅落在6.7折至7折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！