怒嗆拜登「還敢拚連任」 共和黨靠AI生成影片模擬台北101被炸
美國總統拜登（Joe Biden）25日正式宣布角逐2024總統大選連任，不過高齡的他仍得解決低支持率的困境與質疑。就在拜登宣布角逐總統後，共和黨發布了一段用人工智慧生成、主題為「What If（如果⋯⋯）」的影片，形容拜登若當選連任將會出現畫面上世界大亂的模樣，其中就有台北101被轟炸、非法移民湧入、戰機飛越國境、美國銀行系統崩潰等畫面。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統拜登目前在黨內並無強勁對手，極有可能獲得民主黨內提名，屆時美國或將重演2020年拜登與前總統川普對戰的戲碼。為此，共和黨全國委員會發布了一段由AI模擬生成的畫面，並將其剪輯成「如果拜登當選⋯⋯」的影片，抨擊拜登若連任會導致世界大亂。
畫面中可以發現，共和黨批評「拜登如果連任」將引爆國際緊張局勢，包含中國派遣戰機飛越台灣、摩天大樓「台北101」被轟炸，大批手持中國國旗走上台灣街頭，還有美國銀行金融體系崩潰、失去邊界導致非法移民湧入、社會暴力犯罪案件頻傳等。
共和黨強力候選人、前總統川普也針對拜登的競選聲明痛批，形容他的殺傷力「比歷史上最爛的5個總統加起來還要大」，川普指責拜登「在世界舞台上羞辱美國」，並稱如果他還在任，俄羅斯就不會入侵烏克蘭；他還抨擊拜登把美國帶到了第三次世界大戰的邊緣，「難以想像拜登還想要競選連任」。