飛洛杉磯前最後身影曝光！張國煒評二審勝訴：都是一家人

我是廣告 請繼續往下閱讀
聽聞媒體提及有美國Youtuber「美西太太」特別赴台灣就是要搭乘張國煒飛行的航班，張不改其幽默態度，「那我等等要開好一點，美西太太喔？那我可以叫美西先生」。
對於外界傳聞，是否還要自掏腰包進行增資？張國煒回應，因為公司準備上市，依照規定自己的持股不能超過70%，因此應不能再自行增資，還是要做一些股份上的調整。對於過去的持續增資，張國煒並不認為這是「錢坑」，雖然很大部分因為疫情期間賠掉，但其他幾乎都是用在投資，包含維修廠、模擬機與運籌大樓，這些都在星宇航空的投資項目裡面，「也沒有什麼叫錢坑不錢坑的，基礎投資很大啦，我們很多東西都造自己來啊，所以花了很多資源在基礎投資上」。
對問到今天親自職飛，是否特別重視此趟任務？張國煒回應，「當然啦，因為北美是我們最重視的航線，所以相當重視這次的啟航」，而美國航線也會繼續拓點，從現在開始每6至8個月就會開闢一個新航點，下一個就是年底的舊金山。對於是否將北美作為專機航點？張則回應，「當然啦，肯定是這樣子，本來就是主力，是在成立之初計畫中最重要的一部分」。
而對於高院民事法庭25日二審宣判，長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，判張國煒勝訴，若扣除給其他繼承人的特留分，張國煒有相當有機會分得140億元遺產。對於此結果，張國煒回應，「我沒有什麼特別的看法，一切都交由律師處理，這些事情從我父親過世到現在已經7年了，就讓法律來澄清，我沒有什麼太大的意見，畢竟大家都一家人，就讓律師和法官他們去處理就好」。