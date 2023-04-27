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飛洛杉磯前最後身影曝光！張國煒評二審勝訴：都是一家人

▲雖然星宇航空董事長、「K董」張國煒由於擔任首航機長而不便出席，但還是在出關前往登機門時被媒體捕捉到飛航前最後身影。（圖／記者黃仁杰攝,2023.04.26）
▲雖然星宇航空董事長、「K董」張國煒由於擔任首航機長而不便出席，但還是在出關前往登機門時被媒體捕捉到飛航前最後身影。（圖／記者黃仁杰攝,2023.04.26）

記者黃仁杰／洛杉磯報導

星宇航空26日首航洛杉磯，起飛前於桃園機場二航廈D1登機門舉辦簡單隆重的剪綵儀式。雖然星宇航空董事長、「K董」張國煒由於擔任首航機長而不便出席，但還是在出關前往登機門時被媒體捕捉到飛航前最後身影，被問到日前高院二審宣判張榮發遺囑有效一事，張國煒僅回應，張榮發過世已經7年，對判決沒有什麼太大的意見，「畢竟大家都一家人，就讓律師和法官他們去處理就好」。

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張國煒魅力人氣不減！從出關到上機，不少星宇粉絲也爭相和他拍照留念，多到連他自己都數不清。見到等在出國門口的守候媒體，張國煒甚至驚呼，「你們都是從哪邊冒出來的，好可怕」，他認為此次飛行沒有什麼不容易，「這本來就是正常的飛行，沒什麼太大的不一樣」，還對媒體喊話，「趕快讓我走一下，不然飛機會延遲後」。

聽聞媒體提及有美國Youtuber「美西太太」特別赴台灣就是要搭乘張國煒飛行的航班，張不改其幽默態度，「那我等等要開好一點，美西太太喔？那我可以叫美西先生」。

對於外界傳聞，是否還要自掏腰包進行增資？張國煒回應，因為公司準備上市，依照規定自己的持股不能超過70%，因此應不能再自行增資，還是要做一些股份上的調整。對於過去的持續增資，張國煒並不認為這是「錢坑」，雖然很大部分因為疫情期間賠掉，但其他幾乎都是用在投資，包含維修廠、模擬機與運籌大樓，這些都在星宇航空的投資項目裡面，「也沒有什麼叫錢坑不錢坑的，基礎投資很大啦，我們很多東西都造自己來啊，所以花了很多資源在基礎投資上」。

對問到今天親自職飛，是否特別重視此趟任務？張國煒回應，「當然啦，因為北美是我們最重視的航線，所以相當重視這次的啟航」，而美國航線也會繼續拓點，從現在開始每6至8個月就會開闢一個新航點，下一個就是年底的舊金山。對於是否將北美作為專機航點？張則回應，「當然啦，肯定是這樣子，本來就是主力，是在成立之初計畫中最重要的一部分」。

而對於高院民事法庭25日二審宣判，長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，判張國煒勝訴，若扣除給其他繼承人的特留分，張國煒有相當有機會分得140億元遺產。對於此結果，張國煒回應，「我沒有什麼特別的看法，一切都交由律師處理，這些事情從我父親過世到現在已經7年了，就讓法律來澄清，我沒有什麼太大的意見，畢竟大家都一家人，就讓律師和法官他們去處理就好」。
 

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