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張國煒駕機降落洛杉磯國際機場　親揭紐約、西雅圖開航時間表

▲張國煒表示，從一開始計劃星宇就很期待這天的到來，好不容易達成目標，將來北美將會是星宇的主要經營市場。（圖／記者黃仁杰攝,2024.04.26）
▲張國煒表示，從一開始計劃星宇就很期待這天的到來，好不容易達成目標，將來北美將會是星宇的主要經營市場。（圖／記者黃仁杰攝,2024.04.26）

記者黃仁杰／洛杉磯報導

期盼三年，星宇航空台北-洛杉磯JX002首航班由星宇董事長張國煒親駕，於美國時間26日上午11點，順利降落洛杉磯國際機場Tom Bradley航廈，並於於當地緊鄰機場、深具航空意義的Flight Path Museum & Learning Center舉行輕鬆愉快的首航儀式，由星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華主持，洛杉磯機場公司執行長Justin Erbacci、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀亦共襄盛舉。 

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翟健華表示，星宇航空自開航以來，北美轉機市場即為重要目標之一，即使於疫情間我們仍穩步擴張航線及機隊，朝著目標邁進，非常感謝洛杉磯各方合作夥伴給予的支持與幫助，很高興台北-洛杉磯首航班終於今日順利降落洛杉磯國際機場，即日起，洛杉磯的旅客就可享受到星宇航空五感的精緻服務，便捷的經台北轉機到亞洲各大城市。

張國煒表示，從一開始計劃星宇就很期待這天的到來，好不容易達成目標，將來北美將會是星宇的主要經營市場，當初訂購了18架A350客機，9成5以上都會放在美國線，未來第三個美國航點預計將開闢西雅圖，將美國西部航網完整建立，而位於美東的紐約會在美中之後，因為紐約的航程較長，要等待A350-1000直飛較為妥當，最快後（2025）年開航，而西雅圖在明（2024）年中預計開航。

至於是否考慮飛航溫哥華，張回應，溫哥華因為需要談航權，可能需要花點時間，也要等民航局和對方談航權才有機會，而印尼的航權已經申請通過，目前正在做航線籌設，還要協調時間帶的狀況，因為我們是精品航空公司，如果時間帶不理想就會稍微延後一下，未來A350的航線有都可以由自己親自執飛，而親自飛也不只興趣，還要了解線上的狀況，了解飛行員載執勤過程中的規定是否妥當，「因為飛行的東西一直在改變，飛機也一直在進步，對於操作程序需要持續變更，那我們就需要驗證」，而現在也要招募外籍機師，因此儲備上算是足夠。

而星宇航空洛杉磯球隊合作夥伴，道奇隊及快艇隊也熱鬧出席，道奇隊全球夥伴關係資深副總裁Corey Norki帶領球隊大使Blue Crew出席，快艇隊則由首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg領軍快艇啦啦隊、吉祥物Chuck到場，使現場的氛圍活力滿分。

不僅如此，道奇隊及快艇隊皆重磅邀請明星退役球員蒞臨現場，曾於1969年到1982年效力道奇隊的Steve Garvey， 以及曾於2009年到2011年效力於快艇隊的Craig Smith到場祝賀，並各自擔任兩隊簽名球衣抽獎者。快艇啦啦隊更首度於機坪表演，於星宇航空A350前帶來活力的舞蹈，將現場氣氛炒熱至最高點。
 

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