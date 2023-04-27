斯里蘭卡破產動物也遭殃！泰國贈予大象處境堪慮 民眾：快接回來
斯里蘭卡因外債過高、政策失當等因素，經濟爆發嚴重危機，不只民眾生活陷入困境，就連動物也遭殃。有泰國網友赴斯里蘭卡科倫坡動物園遊玩時，特別探望了泰國在2001年送給斯里蘭卡的大象，發現大象處境堪慮。網友分享的影片中可以看到，大象後背長出膿皰，腳也被鐵鍊拴住。這名網友擔心，就算泰國政府接回大象，這頭大象可以已經撐不住了。
國際中心楊雅婷／綜合報導
網友表示，大象的狀況很差，隨時都有可能感染或死亡，更糟糕的是，斯里蘭卡因嚴重的經濟危機，政府連人都顧不好了，沒有多餘的心力照顧大象。專家表示，大象背部的膿皰流出膿液，腿也可以看到傷口，這些都是長期累積、未獲妥善照顧的結果。大象的右前腿被鐵鍊拴住，鐵鍊還有一些嵌到肉裡，讓人看了很不忍心。
媒體報導稱，原本安置大象的位置靠近廚房，常會有汽車經過，大象因飽受驚嚇而跳腳，因此拴在大象腳上的鐵鍊才會拴得更緊，用鐵鍊拴住大象的腿防止大象四處走動是斯里蘭卡常見的做法，但若處理不當會導致大象殘疾。令人擔心的是，原本泰國派遣去照顧大象的馴象師將在下個月返國。
據了解，從泰國前來照顧大象半年的馴象師，是從大象小時候就照顧牠的專業人員。這名馴象師扺達斯里蘭卡後，看到大象的處境，就請自己的家人與當地國家公園管理局協調，希望趕快把大象送回泰國，未來大象返泰後，會被送進南邦府的泰國大象保護中心。