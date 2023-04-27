把握3天好天氣！五一連假雨神攪局 「這天」又迎跳崖式降溫
今（27）日白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，且持續到週六（4/29）白天大致都是多雲到晴的穩定天氣，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，下波變天的時間點在週六晚間到下週日（4/30），新的一波鋒面報到，將為中部以北、東半部地區帶來短暫陣雨，且鋒面後東北季風增強，北部地區白天高溫將出現攝氏8至10度的落差，勞動節連假有外出的民眾請特別留意。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇指出，今日至週六溫度則都是偏暖到熱的情況，北部、東半部高溫可以來到攝氏28至30度或以上，中部、南部高溫更可以達到攝氏31至33度或以上，週六晚間至下週日鋒面通過，中部以北、東半部會下雨，但雖然報上雨勢並不大，但對外出活動仍會有影響，南部則不受鋒面的影響，仍維持多雲到晴。
吳聖宇說明，下週日北部、東半部的溫度大幅轉涼，北部、東北部高溫降到攝氏20至22度，對比週六的高溫一下子就掉攝氏了8至10度，花東地區高溫也會降到攝氏24至27度，降幅也有攝氏4至6度，溫度起伏變化劇烈，中南部的降溫就很有限，高溫預估仍有攝氏28至30度或以上，南北之間又會有非常明顯的溫差出現。
下週一（5/1）東北季風減弱，迎風面的東北部、東部仍有些局部降雨，中部以及北部地區逐漸恢復多雲或有陽光的天氣，南部仍是多雲到晴為主，溫度也將逐漸回升，吳聖宇認為，想要把握勞動節假期的最後一天外出走走應該是還蠻適合的。