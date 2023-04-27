近8成員工蔬果不足　國健署推3活動促進職場健康！抽獎可得千元獎品

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8成員工蔬果攝取不足 5成運動量不夠根據行政院主計處112年3月勞動調查資料顯示，台灣超過1千1百萬人都在職場工作，勞動參與率近6成，民眾每天至少有1／3的時間都待在工作場所。因此，國健署署長吳昭軍指出，職場是民眾健康促進重要的一部份，職場安全、健康需要被重視。
勞動部職業安全署副署長朱金龍也表示，人是企業最重要的資產，員工的健康不只是個人，更是企業的財富，若能維持職場安全與健康，對企業而言，不僅能維持勞動力，也能讓產業永續發展，呼籲企業主與政府攜手合作推動職場健康。
然而，根據「110年工作人口健康促進現況電話調查」顯示，近8成每日食用蔬果量未達3蔬2果的建議量，近5成員工未達WHO「成年人每週應至少有150分鐘中等強度身體活動量」的建議標準。
7成缺乏設備了解員工健康 3活動促進職場健康此外，調查也發現，國內職場員工慢性病呈正成長，高血壓比例約14%，而且近4成5面臨BMI（身體質量指數）大於24（含）以上有體重超標的問題。國健署社區健康組研究員黃巧文表示，調查發現70%的職場缺乏體重計、血壓計等設備，也讓職場企業未能幫助員工了解其健康狀況。
因此，國健署期待更多的職場能一起推動健康促進計畫。而為了促進職場員工的健康，衛福部國健署與勞動部職業安全衛生署跨部會合作，由勞工健康服務四中心、三區健康職場推動三中心及地方政府衛生局共同提供職場輔導及諮詢等相關協助。
更舉辦3項職場健康促進活動，包含：
- 「職場健康促進表現計分表」抽獎
- 「112年健康職場認證」申請
- 「績優健康職場與優良推動人員」徵選
國健署表示，希望企業主更重視員工健康權益，一同推動職場健康，創造更多健康幸福職場。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57621
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