Selina談育兒淚崩！曝自私行為「寶寶以我為榮」 胎教音樂是SHE
Selina（任家萱）日前宣布懷孕喜訊，透露寶寶為男性，小名「小腰果」，今（27）日挺著快5個月的孕肚出席活動，活動上，她見粉絲分享育兒經歷，難掩情緒潸然淚下。身為準媽媽的Selina還分享胎教音樂不是什麼古典樂，正是S.H.E的歌曲。
記者吳雨婕/台北報導
Selina直言懷孕期間除了荷爾蒙的關係，讓身體不太舒服外，很容易脹氣、便秘，不過到了現在懷孕中期，已經平穩許多，「脹氣還是很嚴重，早上跟晚上肚子的凸度會有很明顯的差異，因為消化比較慢的原因，會有很多氣跟食物累積在肚子裡。」Selina提到懷孕前期有吐的狀況，「大約在過年那段期間，我的嗅覺、味覺變得很敏銳，差不多是緝毒犬等級，而且跟之前的喜好無關，我噴了好幾年的香水都沒辦法接受。」甚至自己煮小管米粉，才煮完一聞到就想吐。
Selina透露，孕後水腫很嚴重，尤其是腳更明顯，她形容明明一天沒走多少路，一脫掉襪子腳部卻嚴重浮腫，「腳長得像蓮藕，一圈一圈的。」此外，雖然現在胎動還不明顯，但「小腰果」已經聽得到外界的聲音，所以她會時常跟小腰果說話，時不時就與兒子分享生活、情緒，她笑說胎教音樂早已選好，就是S.H.E從第一張專輯開始到近年的作品，「我心裡想這就是最好的胎教音樂，『你要以媽媽為榮，聽到我們3個人的聲音，你就會很開心』。」還自嘲「這是自私的胎教音樂」。
在記者會上，Selina幫幸運粉絲挑選包包時，聽到其中一位有著天生視障兒子的宋媽媽講述故事，宋媽媽一句養兒有點辛苦，讓Selina聽著聽著，突然難掩情緒痛哭，直喊：「這個點我受不了。」讓宋媽媽趕緊出聲安慰。