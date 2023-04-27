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MLB／等不及轟出綠色怪物！張育成樂觀面對鉤狀骨傷勢

▲張育成受傷後發文，等不及要把球打出綠色怪物。（圖／張育成臉書）
▲張育成受傷後發文，等不及要把球打出綠色怪物。（圖／張育成臉書）

記者吳政紘/綜合報導

大聯盟波士頓紅襪隊台灣好手張育成，昨（26）日深夜發文，提到自己手掌鉤狀骨傷勢，他樂觀面對，張育成是在25日對上巴爾的摩金鶯隊的比賽中，在7局上半打擊時揮空棒受傷退場，他表示：「運動員最不希望的事情，今天我遇到了，禮拜四將進行鉤骨移除手術，取出以後就可以放心揮棒啦，等不及再次挑戰綠色怪物。」以樂觀的態度面對受傷。

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紅襪隊今年球季季前開始傷兵不斷，張育成順利站穩游擊大關，最近12場有10場擔任先發，25日對金鶯隊之戰，他第7局上場打擊，揮棒落空後，露出痛苦表情退場，主帥Cora擔心他是鉤狀骨骨折，結果檢查結果也直接一語命中。

張育成發文寫下：

運動員最不希望的事情，今天我遇到了，禮拜四將進行鉤骨移除手術。️

謝謝大家的關心加油鼓勵，我都有收到，真的非常感動

取出以後就可以放心揮棒啦，等不及再次挑戰綠色怪物

保持樂觀的心情，復健之路並不孤單，因為我有你們


中信兄弟外野手周思齊過去也有類似狀況，尤其他是在參加2009年經典賽時鉤狀骨斷裂，之後開刀休息一個半多月，就回到球場，他說：「這是強打者症候群。」他表示，自己當下受傷時，手痛到無法出力，根本合不起來。

不過他很快就回到球場，並在最短時間內上場，周思齊認為這個手術並不大，加上美國醫學也很發達，張育成可以很快復原。他說：「我們愛你，希望你趕快回來，人生本來就是有起伏。」

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