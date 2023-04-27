台股早盤跌逾60點　特用化學、國防軍工股強勢攻高

美股四大指數昨（26）日漲跌互見，台北股市今（27）日開盤後在平盤以下小跌遊走，一度跌逾60點，來到15306點。權值股台積電早盤跌1元，來到490元，小跌0.2%。其他電子股如聯發科回神，早盤漲逾1%，DRAM股華邦電、南亞科、旺宏反彈漲1到2%。而今日盤面焦點仍是國防軍工概念股，特用化學也紅通通，中華化早盤飆漲停，永光、三福化漲5%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數26日下跌228.96點，或0.68%，收33301.87點；那斯達克指數上漲55.19點，或0.47%，收11854.35點；標普500指數下跌15.64點，或0.38%，收4055.99點；費城半導體指數上漲16.71點，或0.57%，收2922.99點。
台北股市今日開盤後在平盤以下遊走，一度跌逾60點，來到15306點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌1元，來到490元，小跌0.2%。同樣為晶圓代工的聯電漲1.5%，來到49.1元。世界先進小漲、力積電漲0.5%。其他重要電子股如聯發科回神，早盤漲逾1%，來到656元。
DRAM股華邦電、南亞科、旺宏反彈漲1到2%，鴻海相對抗跌來到盤上。不過，友達、群創弱勢跌0.7%左右，大立光、國巨跌1%以上。今日盤面焦點為國防軍工概念股，寶一漲6%，事欣科漲4%，雷虎與千附精密漲2到3%。特用化學則紅通通，中華化飆漲停，永光、三福化漲5%，東聯漲4%，納諾-KY漲3%，新應材漲2%。另外，華航、長榮航漲1到2%。