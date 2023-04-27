巴拉圭總統選舉　巴西專家估雙方關係不會改變

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民調機構Encuesta Atlas在4月初的民調顯示，2位主要總統候選人、左派藍黨（PLRA）的艾里格里（Efraín Alegre）和代表執政黨紅黨（Colorado Party, ANR）的前財政部長潘尼亞（Santiago Peña）的支持率分別為38.1%和36.4%，形成技術性平手。
英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導分析指出，無論誰在4月30日獲勝，巴拉圭與巴西的關係都不應該改變，甚至因魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）重新擔任巴西總統而加強兩國的關係。
例如魯拉可能部分屈服於有利於巴拉圭的經濟協定，特別是在伊泰普水力發電廠產生的能源分配方面。
由於巴拉圭的經濟規模比巴西還小，巴拉圭只消費其分配到的一半能源（50%）的一部分（15%），其餘的35%通過巴西電力公司（Eletrobras）出售給巴西。
因此目前的協議規定，巴西獲得85%的能源，而巴拉圭獲得剩餘的15%。問題在於，與國際能源市場價格相比，巴拉圭認為巴西為其餘的能源支付的價格太低，而這正是4月底總統選舉的聚焦議題之一。
巴西FGV大學國際關係教授布里特斯（Pedro Brites）指出，魯拉在前2個任期中，一直試圖與巴拉圭建立平等關係，所以現在巴拉圭也希望由魯拉領導的巴西政府能夠意識到並調整伊泰普水力發電廠協議條款的鴻溝。
布里特斯認為，就算巴拉圭繼續由較保守和偏右翼的紅黨執政，與魯拉政府在推進區域協調和一體化方面，仍可取得更多進展，因巴西正大力押注重振南方共同市場（Mercosur），而作為南美地區的領頭羊，巴西有望建立一個與鄰國，特別是較貧窮的鄰國進行有效對話的空間。
聖保羅大學（USP）教授、巴拉圭政治專家費柳（Pedro Feliú）說，在巴西的貿易夥伴中，巴拉圭是世界上唯一一個真正依賴巴西的國家，兩國間的貿易關係受益於地理上的接近和通過南方共同市場實現的區域一體化。
巴西是巴拉圭農產品出口的主要目的地，為巴西國內食品供應和向其他國家出口這些產品做出貢獻。另一方面，巴西出口到巴拉圭的主要產品包括油、化學品、車輛、機械和設備、紡織產品和食品，肉類、糖和咖啡。
根據布里特斯觀察，巴拉圭2位主要總統候選人的共同目標都是與巴西保持積極關係，因為巴西對巴拉圭的經濟非常重要，因此試圖改變這種關係的風險太大。
布里特斯評估指出，魯拉政府需要仔細觀察巴拉圭與中國之間的未來互動，雖然他不認為這是一個直接的威脅，但擔心這會讓其他國家遠離與巴西的貿易關係，並破壞南方共同市場的和諧。（編輯：張芷瑄）1120427