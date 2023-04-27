迎接五一連假！7-11今起「大杯美式20元」 全家拿鐵買3送3
勞動節連假即將到來！7-11今起在APP連續7天推出咖啡優惠，最划算的方案為濃萃美式買51杯送51杯，大杯原價50元，換算下來單杯25元，還可疊加自帶杯折五元優惠，不過要注意的是兌換期限僅到9/30；同時，全家周五起則有霜淇淋買1送1，連續吃四天，勞動節當天再加碼特濃美式或特濃拿鐵買3送3。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今起至5/3在APP推出勞動節優惠，有濃萃美式買51杯送51杯，售價2550元（5折）；濃粹拿鐵51杯售價2100元（約69折）；珍珠奶茶51杯2000元（約66折）；純奶茶／青茶任選51杯，售價1700元（約67折）。4/30前APP行動隨時取「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」6杯特價240元，兩款飲品不可混搭（原價360元，限省120元）
實體門市5/2前，CITY系列指定飲品任選第2杯7折；4月30日前門市購買「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠，幾乎是手搖飲店的半價，先囤下來夏天消暑必喝！
此外，全家明起至5月1日連續4天，到門市使用全盈+PAY支付，霜淇淋不限口味買一送一，除了因應勞動節、刻意延長活動1天，這也是滴妹「再睡五分鐘」聯名款上檔期間最後一次買1送1，快把握最後嘗鮮機會。還有勞動節當天加碼，5月1日上午10點起，APP隨買跨店取以全盈+PAY支付，享特濃美式或特濃拿鐵買3送3。