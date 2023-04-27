梅雨季何時才要來？專家揭「2原因」南部不下雨：短期內無解
春天系統雖然較不穩定，但近期降雨仍較集中在中部以北地區，就連日前的「最強春雨」也無法有效替南部水庫解渴，缺水的情況仍舊持續，需等待梅雨季的到來才有機會有效紓解，不過氣象專家賈新興表示，近期仍未看見有利梅雨鋒面發展的條件成立，天氣風險公司分析師吳聖宇也提及，可能要等到5月下旬之後，梅雨鋒面出現的機會才會比較大一些。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，梅雨鋒面要建立大致有2個條件，第一是印度洋是否有比較明顯的西南風往台灣吹拂，第二是台灣附近的高氣壓必須減弱，才能讓水氣被帶進南部地區；不過觀測上來看，今日至下週一勞動節（5/1），雖然會有鋒面接近，但無明顯西南風，高氣壓又偏強的情況下，降雨真的非常有限。
時間若拉長整個下週，賈新興說明，下週一至下週二，午後桃竹苗中投山區有局部短暫陣雨，下週三日至下週五各地天氣晴朗，僅北部山區及宜蘭山區午後有零星短暫陣雨，值得觀察的是下週六鋒面接近的機會，台南以北及宜花有機會出現局部陣雨或雷雨，能否替南部小小解渴拭目以待。
吳聖宇則表示，進入5月也代表梅雨季節的來臨，不過短時間內來看還沒有很明顯的典型梅雨環境要建立的趨勢，真正容易因為鋒面而下大雨的梅雨要開始，可能還要再等等，目前的資料看起來可能還是要等到5月下旬之後機會才會比較大一些，有待持續觀察留意。