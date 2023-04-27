5/1指揮中心解編！醫曝最大不同　新冠後檢討2件事

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李秉穎今接受廣播節目專訪時表示，指揮中心解編沒有與專家討論，但這是行政單位事情，並非防疫理論上的事情。李指出，5月1日指揮中心解編後，把法定傳染病層級降低，是最大的不同，若法定傳染病等級高，所有病例都要通報，若是降低層級後，僅重症病例需要通報，在行政上防守程度就差很多，也不會要求醫院設立專責病房。
至於何時才能回到疫情前，李秉穎預估，大概等到明年、後年，大家就會慢慢忘記這件事，就像過去SARS一樣。
李秉穎也認為，未來新冠將會走向感冒化而非流感化，不用一直打疫苗，新冠變異仍不脫冠狀病毒的生物特性，雖會不停突變，但人體免疫系統可以對付，因此都是產生輕症病例，不用太去理會。
李秉穎進一步提到，現在最重要的是如何用新冠經驗籌畫下次大流行應對，像是防疫指揮官層級要高，才能指揮各單位，另是否推廣國產疫苗，「這個是一個很嚴重的問題」，李秉穎分享，跟國外學者談及此問題時，國外也有發生，但未如台灣如此嚴重，雖然也有在野政治人物攻擊政府防疫政策，「可是沒有到，這真的是打趴在地上，把國產疫苗打趴在地上」，問題是下一次該如何做，像是各黨派代表參與採購、聯合監督等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。