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5/1指揮中心解編！醫曝最大不同　新冠後檢討2件事

▲中央流行疫情指揮中心成立近1200日，終於等到行政院拍板，將自5月1日起解編。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心成立近1200日，終於等到行政院拍板，將自5月1日起解編。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心成立近1200日，終於等到行政院拍板，將自5月1日起解編，今（27）日ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎指出，把新冠肺炎法定傳染病等級降級就是最大的不同，他也提醒，更重要的是如何用新冠經驗籌畫應對下次大流行，有2件事要檢討。

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新冠肺炎疫情持續穩定、處於低點，因此5月1日起，新冠肺炎將調整為第四類傳染病，另行政院也同意指揮中心於同日一併解編，由衛福部成立跨單位防治聯繫會報持續新冠整備應變工作。

李秉穎今接受廣播節目專訪時表示，指揮中心解編沒有與專家討論，但這是行政單位事情，並非防疫理論上的事情。李指出，5月1日指揮中心解編後，把法定傳染病層級降低，是最大的不同，若法定傳染病等級高，所有病例都要通報，若是降低層級後，僅重症病例需要通報，在行政上防守程度就差很多，也不會要求醫院設立專責病房。

至於何時才能回到疫情前，李秉穎預估，大概等到明年、後年，大家就會慢慢忘記這件事，就像過去SARS一樣。

李秉穎也認為，未來新冠將會走向感冒化而非流感化，不用一直打疫苗，新冠變異仍不脫冠狀病毒的生物特性，雖會不停突變，但人體免疫系統可以對付，因此都是產生輕症病例，不用太去理會。

李秉穎進一步提到，現在最重要的是如何用新冠經驗籌畫下次大流行應對，像是防疫指揮官層級要高，才能指揮各單位，另是否推廣國產疫苗，「這個是一個很嚴重的問題」，李秉穎分享，跟國外學者談及此問題時，國外也有發生，但未如台灣如此嚴重，雖然也有在野政治人物攻擊政府防疫政策，「可是沒有到，這真的是打趴在地上，把國產疫苗打趴在地上」，問題是下一次該如何做，像是各黨派代表參與採購、聯合監督等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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