林叨囝仔遭爆「懷孕爬山骨折連累山友」！7寶媽又挺8月孕肚登百岳
34歲網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」陳珮芬（Sydney）在臉書超過35萬人追蹤，深受網友喜愛。即將升格「7寶媽」的她，目前腹中胎兒已33週，超過8個月，臨盆在即；她日前花了14小時與先生一起成功挑戰台灣百岳之一的「志佳陽大山」，吸引3萬人按讚，不過就有山友透露Sydney在懷6寶的時候爬山骨折，當時他曾救過她，對於她如今又懷孕爬山感到無法置信：「希望您能再次審視一下您的風險管理。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Sydney日前在臉書發文分享爬「志佳陽大山」的心得：「從凌晨02:45起登，走到17:45才回到登山口，扣掉休息1小時，總共走了14小時不停歇，沒想到即將臨盆的我居然完成了。」她也透露此次爬志佳陽「完全治腳癢」，爬完可以好好去生產了，「單程8公里，陡升1700m，等於爬了三座101大樓」，貼文曝光後，也被網友讚：「地表最強孕婦」、「我的天啊，真的太厲害。」
不過此文一出，就有山友在臉書《靠北登山大小事》發文，透露Sydney前年10月懷6寶時，當時也是30幾週，就曾經在高島縱走的高台山三角點骨折：「由於EMT（緊急救護技術員）上來還要幾小時，您一直喊冷喊痛，我們希望能盡快將您送下山，用背架做了簡易擔架，那段路很窄且非常滑，由於您是孕婦且快生了，我有幾度差點滑倒用撐的硬拉回來，再加上事前的過度負荷，導致我的ITB拉傷休養半年以上。」
該名山友接著說，他當時花了不少時間治療仍無法改善，最終還是到治療所採自費，又花了不少錢才傷癒：「下山送東西給您先生，他跟我說您們做了很多風險評估，我覺得做再多難免有失誤或經驗不足漏掉之處，但既然已有類似情況發生，且知道懷孕會讓骨質流失提高骨折風險了，甚至是第七胎寶寶已開始發育骨骼了，先不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但我希望您能再次審視一下您的風險管理。」
貼文曝光後，引起不少人質疑：「這種行為真的是太危險了，都不會去預設後果，到時候又連累別人，這種思想一點都不成熟，山永遠都在，身體狀況好再去爬也都來得及」、「地表最強的稱號，絕對是給搜救人員而不是孕婦」、「完全可以想像搜救人員看到這篇的表情。」