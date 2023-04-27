經濟部宣布「永續會展」計畫　三大面向助業者減碳、與國際接軌

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另外，將輔導國際會議及展覽主辦單位各4案，鼓勵業者具體落實「台灣會展產業永續白皮書」內容，建立示範案例。貿易局也鼓勵會展專案辦公室媒合會展主辦者與公益團體合作，舉辦永續減碳主題之公益活動，進行碳排抵換。
再來，在「發聲與行動」方面，會議業聯合理事會（JMIC）去年在聯合國氣候峰會期間曾發布《NET ZERO CARBON EVENTS – Route to Net Zero》報告，引起全球會展界迴響。貿易局將於今年底參加由JMIC在氣候峰會COP 28期間舉辦的說明會等活動，宣傳台灣會展產業永續白皮書及會展業減碳具體作為，展現落實永續會展的決心。
另外，今年也將推出「100 X 100 百家倡議X百家行動」，預計號召我國100家會展業者，共同參與實踐電子化減塑等100項永續會展行動。
最後，在「鼓勵與榮譽」方面，今年貿易局首度辦理「永續實踐獎」與「減碳行動獎」2獎項選拔，鼓勵並肯定會展業者實踐SDGs目標及執行減碳作為。
貿易局委託執行單位外貿協會公布今年推動永續會展各項作法，近百位業者也在活動現場與諮詢服務人員交流討論，貿易局表示，將持續推動臺灣永續會展發展，鼓勵會展業者落實永續作為，協助我國會展產業逐步邁向低碳，並提升國際競爭力。