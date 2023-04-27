立委盼電信業仿韓、投資打造台流　史哲：現況是「引韓兵入關」

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張廖萬堅進一步說明，韓國三大電信之一KT電信集團旗下TVING，在去年已躍升為韓國國內市占僅次於Netflix的影音串流平台，而且在2021年宣示將投資5000億韓元（約新台幣119億元）在內容產製上。反觀台灣電信產業龍頭中華電信，去年對影視內容產製的投資僅1億元，旗下的HamiTV市佔率更僅有整體市場的2.2%。
張廖萬堅主張，中華電信應向韓國KT電信集團看齊，對台灣的影視產業有更多的投入，甚至應直接提出3年100億的投資規劃，一起打造台灣的文化內容產業，成為台流的推手。
立法院教育及文化委員會今天審查《公共電視法》，擬刪9億預算上限、支持公共電視產製內容。
史哲在會前受訪指出，在韓國目前三大OTT當中，除了CJ是原本最大的韓國娛樂集團之外，TVING其實是韓國的電信所成立投資的OTT，同時他們確實也在2021年宣布3年100多億台幣的影視產業的計畫，這個OTT即將在下半年度進軍台灣。
史哲表示，而台灣比較代表國家的中華電信，從過去獨佔到近來雖然民營化，但電信事業仍是特許行業，應投資國家，中華電信也確實建構台灣非常便利的5G環境，但是在這個5G的高速公路上，「我不得不說是引韓兵入關」。
史哲希望台灣自己的部隊要強壯，誠切懇求，台灣遲早要面對這個問題，我國電信的特許不管是不是中華電信，都應該要大力投資自己的內容產業，現在比較糟的狀況是，看起來大家在OTT市佔率都很難看，但還是得正視韓國OTT即將進軍台灣、韓兵入關的警訊。他憂心表示，在中華電信所建構、引以為傲的5G網路上，正充斥著國外的內容，「我們台灣的內容在哪裡？」
史哲坦言，張廖萬堅的說明一針見血，最關鍵還是「我們自己要投資自己的內容，若覺得我們的文化內容是值得驕傲的話。」