名家論壇》黃創夏／侯友宜慌了，柯文哲將撿便宜！

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台灣是一個成熟而穩健的民主社會，想當總統無可厚非，這些日子以來，侯友宜卻還在搞古老封建時代的「黃袍加身」，非要搞到是「眾龜所望」的「勸進」戲碼，胸無點墨連馬英九都建議要去「補習」，卻還搞出一副「捨我其誰」的宮廷戲碼，這樣就是拿2300萬中華民國的國民在開玩笑了。
更嚴重的是，侯友宜的這種惺惺作態，更顯示出他對選民之輕蔑心態，好像選民「沒有選擇」的模樣，如果不請侯友宜出來當「救世主」，蒼生必有災難‧‧‧
確實，賴清德雖然目前在綠軍當中是「定於一尊」，但國民黨如此內亂且民眾黨羽翼未豐之下，賴清德的支持度雖然領先，但也是停滯不前，甚至還會因為民進黨內紛爭與行政院的施政作為，偶爾受到波及而小幅下滑。
然而，國民黨和侯友宜沒搞清楚的是，國民黨更小！
隨便翻查2021年之後的各類民調，就可以看出「國民黨真的很小」！
台灣目前的板塊雖然「綠色」約有三成多，不到四成，且目前都是遲滯不前。
很容易推估，「非綠」遠大於「泛藍」、「泛藍」更大於「韓流」、而「韓流」還輾壓「國民黨」，而在民調當中，侯友宜都只能拿到「國民黨約七成」支持，以及「泛藍的僅五成」認可，繼續胡搞瞎搞，柯文哲勢必會在偷笑！
想不到，侯友宜慌了，目前更無章法，繼續吃相難看下去，說不定到了2024開票夜，侯友宜可能會淪為「小三」，輸給了柯文哲。
並非危言聳聽，因為侯友宜已經慌到去靠攏比國民黨更小的親中、紅統和深藍了！
這一次餵許歷農吃蛋糕；下一回別忘了扶馬英九過馬路、替張亞中開車、還有替洪秀柱開車門‧‧‧動作如果都做足，相信那些深藍的、親中的、紅統的都會備感窩心！
侯友宜的向深藍效忠是有「回報」的，新北市國民黨議會黨團馬上變更總質詢議程讓侯友宜好提前做好落跑準備，坦白說，一般國人對於議會質詢沒有太在意，侯友宜和新北市國民黨團吃相卻太難看，必將引起中間選民更加嫌惡侯友宜的反作用力！
曾經，許多中間選民，甚至是淺綠選民，都以為侯友宜可能是一個比較能夠貼近土地的「本土藍」，現在都不該再存有幻想了，侯友宜的本質顯露：他的本質就是當有需要之時，馬上可以不演了，大力擁抱深藍以求權位。
這樣的像深藍效忠表態，正是因為侯友宜急了，他怕當她手腳被看破之後，民調持續下滑、而郭台銘啟動「30天衝刺」，侯友宜更怕已經自己以為是囊中物的「代表國民黨選總統」會產生變數。
說穿了，這才是侯友宜的本質：他其實這是一個「不誠」又「無物」的政客人物！
侯友宜明明覬覦總統大位卻老是故作姿態，是為「不誠」，這是根本吃定只要有特定政治極端團體的擁護，搭配國民黨內各路政客的利益分配，就以為可以巧取豪奪。
另一方面，侯友宜明明空洞草包，是為「無物」，但他懂得「分配的藝術」，讓地方行政客靠攏，而又靠著某些基於特定利益或特定立場的政媒團體鼓譟護航，包裝他那種「猴猴做代誌」的詐術！
「本來無一物，憑啥選總統」？國民黨政客也不是吃素的，他們當然也是看中那種投機的偽裝以及草包的本質，可以利用！他們才更積極「擁護」侯友宜，可以讓他們充滿了「填草」的無限大想像空間。
稻田中的稻草人之所以虛張聲勢，正是因為塞進很多草！
一個充滿野心而空心無物的稻草人，可以塞進茅草、稻草、松枝、麥穗‧‧‧越是空心越好操控，塞好、塞滿，稻草人還是一樣草包而不會拒絕。
所以他們都說侯友宜「需要補習」，然後就把他們那些已經失去市場之兩岸觀點、國際認知、國防觀點、利益分配‧‧‧對政客而言，「世上只有草包好」，有草包，才可以塞進太多的藏污納垢！
最近，除了觀點和想法之外，也開始想要「塞人」了，有的是力鼓吹副手可以是柯志恩、有的勢力嘗試推薦管中閔‧‧‧侯友宜都還沒正式說「 Yes, I do ！」那種侯急得不得了的醜態，卻已經迫不及待！
其實如果真的侯友宜配上管中閔，其實滿好的，正好可以簡稱「友中配」，旗幟明確，還正好和餵食許歷農的畫面遙相呼應。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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