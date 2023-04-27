向太私人飛機「豪華內裝」曝光！美女空姐貼身服務 飛一次噴百萬
64歲「向太」陳嵐是演藝圈有名的女強人，也是女星郭碧婷的婆婆。向太23歲便嫁給向華強，成為先生事業的得力助手，在台灣、香港等地都有豪宅的她，最近和老公大多居住在杭州，也時常透過微博、抖音和粉絲互動，近日她曬出搭私人飛機回家的影片，機艙內豪華裝潢也隨之曝光，就有網友推估搭一次私人飛機往返，恐怕要花費數十萬人民幣（約百萬元新台幣），引起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
向太近日在小紅書分享搭私人飛機回杭州的影片，只見陳嵐、向華強和一名女助理同行，上機後便得到尊榮服務，兩名戴著口罩的空姐為夫妻倆一對一服務，空姐與向太對話時也特別蹲下，相當貼心。陳嵐和向華強在機上除了和寶貝孫子視訊、互相拍照，還獲得一張手繪全家福和一張手繪狗狗的照片，心情看起來相當愉悅。
機艙環境明亮整潔，至少有六個寬敞舒適沙發座位，裝潢相當奢華，桌上鮮花、甜點也少不了。等飛機抵達杭州後，空姐也迎接陳嵐、向華強下機，夫妻倆接著搭乘專車回家，影片最後一幕則是陳嵐拉著行李箱進屋的畫面。影片曝光後，網友們也紛紛推估搭一次私人飛機往返的費用恐怕需要花數十萬人民幣（約百萬元新台幣），對一般人而言，根本無法想像。