新住民獲築夢計畫獎金　圓夢創業

內政部移民署「第九屆新住民及其子女築夢計畫」得獎者何雪艷女士以「艷子巧味手作坊」獲得築夢計畫獎項，並以新台幣8萬元的獎金購置饅頭蒸箱設備，逐步實現創業夢想。近日雪艷女士結合移民署宜蘭縣服務站及宜蘭縣無尾港文教促進會，利用本（4）月份家庭教育課程以及行動服務列車舉辦兩場築夢分享交流會，會中邀請越南、泰國、西班牙及中國等各國新住民家庭及社區居民，一起同享體驗手作的蜂蜜蛋糕、台式馬卡龍、包子及花捲等各式糕點及點心。
記者賴正琳／綜合報導
交會上的新住民朋友品嚐完以後，紛紛豎起大拇指讚不絕口。雪艷女士94年與先生結婚，現育有二女一男，因為長女年幼時不幸罹患血癌，因而獨自帶著女兒返台就醫，自始陪伴女兒一起經歷這段長達5年的治療路程。為了女兒健康著想，雪艷女士對於飲食也就格外講究，105年在朋友的鼓勵下踏上學習餐飲的旅程，從此不斷積極參加各式的烘焙證照考試，並參加國內外各類的美食競賽，如：2019韓國KEFC世界美食挑戰賽，榮獲精緻甜點銀牌及麵點藝術金牌等多樣獎項。除了從事餐飲教學工作以外，雪艷女士也投身於烘焙講師的志工行列，並且熱衷參加全台各地的社區公益活動。
雪艷女士在移民署宜蘭縣服務站以及新住民關懷協會的協力扶持下，榮獲第九屆築夢計畫創業與行銷組獎項，同時在專業顧問團隊的輔導下，逐步實現創業夢想。第一場分享會於無尾港文教促進會在地蘇澳烘焙工坊舉行，當日新二代陳思雅攜手媽媽一起參與，思雅表示，自己愛吃甜點，雪艷阿姨親手製作的糕點既低脂又養生，且美味可口，未來想要好好向阿姨拜師學藝。另一位來自西班牙的新住民雷大衛先生於品嚐台式馬卡龍以後表示，「能夠享受這麼好吃的甜點實在是太棒了！謝謝講師準備這麼豐富的糕點讓大家大飽口福，享受滿滿的幸福滋味。」
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，雪艷女士結合在地蘇澳無尾港水鳥保護區環境成立烘焙工作室，室內有完善的烘焙設備與窯烤設施，並投身烘焙志工講師，祝福雪艷女士創業成功。同時也期許未來能夠有更多的新住民及其子女能夠勇敢追求夢想，築夢踏實。此外，移民署舉辦「112年新住民子女多元文化在地創生培訓營」自即日起至112年5月12日止(以郵戳為憑)，鼓勵新住民子女踴躍報名參加，詳情請至移民署全球資訊網或至「新住民培力發展資訊網」瀏覽查詢，或請來電宜蘭縣服務站03-9575448洽詢。