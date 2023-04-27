《乘風破浪》準備不足惹火賈靜雯？徐懷鈺不忍了「問心無愧就好」
賈靜雯、徐懷鈺、Ella（陳嘉樺）、陳意涵等台灣女星近來參戰陸綜《乘風破浪》第四季，日前傳出徐懷鈺公演時發生多處失誤，拖累整組隊友，惹得賈靜雯不高興，對此，徐懷鈺沉默多天，昨（26日）深夜在粉專吐露心聲：「做好對的事，不論結果與否，問心無愧就好。」
記者楊穎軒／綜合報導
徐懷鈺寫下：「認真的定義是什麼？絕非旁人的議論和結果來斷定，過程只有自己與參與的人懂得。」強調近期的忙碌絕不會讓她忘了自己是誰、身處何處，「每份工作我都很重視，我熱愛我的工作，每個環節我都盡力，做好對的事，不論結果與否，問心無愧就好...」
最後，徐懷鈺表示：「我熱愛這個舞台，更愛喜歡我的你們！」全文雖然沒有言明是在回應《乘風破浪》錄影一事，但引人聯想，上千位粉絲留言打氣：「重新出發，做自己想做的事，是最幸福的！加油！妳就是妳自己的主人」、「我們都在」、「我會一直支持妳，妳熱愛妳的工作，我們熱愛妳」！
徐懷鈺被參加錄影的網友爆料，她和賈靜雯、李彩樺與陳意涵等人被分在同組，表演歌曲《路燈下的小姑娘》，不過疑似近期個人演唱會和《乘風破浪》節目錄影蠟燭兩頭燒，即便演唱會結束立刻飛到大陸準備演出，與隊友練習的時間仍不夠，正式上場時不僅跟不上走位、落拍，連小隊隊名也記不住，一度惹毛賈靜雯，不悅地在台上暗諷，不過也有人認為只是製作單位在操作話題。