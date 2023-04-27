八點檔女星邱琦雯棚內失控飆國罵！千金身分起底　曾是柯建銘媳婦

《乘風破浪》準備不足惹火賈靜雯？徐懷鈺不忍了「問心無愧就好」

▲被爆《乘風破浪》準備不足惹怒賈靜雯，徐懷鈺發聲。（圖／記者陳明中攝）
▲被爆《乘風破浪》準備不足惹怒賈靜雯，徐懷鈺發聲。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

賈靜雯、徐懷鈺、Ella（陳嘉樺）、陳意涵等台灣女星近來參戰陸綜《乘風破浪》第四季，日前傳出徐懷鈺公演時發生多處失誤，拖累整組隊友，惹得賈靜雯不高興，對此，徐懷鈺沉默多天，昨（26日）深夜在粉專吐露心聲：「做好對的事，不論結果與否，問心無愧就好。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼徐懷鈺近期推出新單曲、開專場演唱會，也參與大齡女團陸綜選秀節目，工作滿檔。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書）
▲▼徐懷鈺近期推出新單曲、開專場演唱會，也參與大齡女團陸綜選秀節目，工作滿檔，45歲的她狀態極佳。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書）
▲▼徐懷鈺近期推出新單曲、開專場演唱會，也參與大齡女團陸綜選秀節目，工作滿檔。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書）
徐懷鈺寫下：「認真的定義是什麼？絕非旁人的議論和結果來斷定，過程只有自己與參與的人懂得。」強調近期的忙碌絕不會讓她忘了自己是誰、身處何處，「每份工作我都很重視，我熱愛我的工作，每個環節我都盡力，做好對的事，不論結果與否，問心無愧就好...」

最後，徐懷鈺表示：「我熱愛這個舞台，更愛喜歡我的你們！」全文雖然沒有言明是在回應《乘風破浪》錄影一事，但引人聯想，上千位粉絲留言打氣：「重新出發，做自己想做的事，是最幸福的！加油！妳就是妳自己的主人」、「我們都在」、「我會一直支持妳，妳熱愛妳的工作，我們熱愛妳」！

▲徐懷鈺分享和愛犬的合照，寫下工作心情。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書）
▲徐懷鈺分享和愛犬的合照，寫下工作心情。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書）
▲徐懷鈺分享和愛犬的合照，寫下工作心情。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書）
徐懷鈺被參加錄影的網友爆料，她和賈靜雯、李彩樺與陳意涵等人被分在同組，表演歌曲《路燈下的小姑娘》，不過疑似近期個人演唱會和《乘風破浪》節目錄影蠟燭兩頭燒，即便演唱會結束立刻飛到大陸準備演出，與隊友練習的時間仍不夠，正式上場時不僅跟不上走位、落拍，連小隊隊名也記不住，一度惹毛賈靜雯，不悅地在台上暗諷，不過也有人認為只是製作單位在操作話題。


《浪姐4》徐懷鈺挨轟「全場最差」拖累全組！賈靜雯遭爆不爽開酸

徐懷鈺只穿愛心肚兜！火辣身材被看光　下一秒遭粉絲喊「坐」

林志玲罕見放閃！爬山「偷拍AKIRA好身材」　網友：療癒的畫面

黃安終於承認錯誤！「一隻眼瞎掉」懺悔：今後誠實做人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀