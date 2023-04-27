每4人就有1人！中國就業人口搶「吃皇糧」　財政恐遭拖垮

世界工廠沒落？美自亞洲進口額增至逾兆元　中國佔比減、台灣補上

▲近年來，中國因勞動力成本上升和地緣政治緊張等問題，不再是外國企業海外生產基地首選，美國從中國進口的製造產品連年下跌。圖為天津一處港口。（圖／美聯社／達志影像）
▲近年來，中國因勞動力成本上升和地緣政治緊張等問題，不再是外國企業海外生產基地首選，美國從中國進口的製造產品連年下跌。圖為天津一處港口。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

過去40年來，中國因為有廉價土地和勞動力優勢，以及完善的基礎網路設施，被許多外國企業選為全球主要製造基地。但在勞動力成本節節上升和美中地緣政治緊張加劇，以及先前實施的新冠清零政策影響之下，這一趨勢漸漸逆轉。最新數據顯示，隨著企業轉移出中國，中國正在流失其在美國進口產品的佔比。

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根據《日本經濟新聞》引用中國媒體《財新》報導指出，管理顧問公司科爾尼諮詢公司（A.T.Kearney）日前發佈《美國製造業回流指數》報告，顯示出美國2022年從亞洲14個低成本國家與地區（LCC）進口總額與去年同期相比增長11%，首次突破至逾1兆美元，但中國在其中的佔比持續下滑。

亞洲14個低成本國家與地區包括中國、香港、台灣、印度、越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、柬埔寨、巴基斯坦、孟加拉與斯里蘭卡。

2013年，中國在美國自亞洲低成本地區進口總額中佔比70%，但於中國勞動力成本提升，導致企業從中國向外轉移，該比例緩慢下降，到了2018年已降至65%。近年來受到關稅問題和疫情影響，中國輸美佔比加速下滑，至2022年佔比下降到50.7%。反之，台灣、越南、印度與泰國等佔比則是逐年上升。

報告指出，許多企業基於智慧財產、關稅、地緣政治緊張與供應鏈韌性等疑慮，逐步將生產線移出中國，以降低對中國的依賴。其中蘋果與三星電子等消費性電子產品公司近來擴大在越南、印度生產，多元化其供應鏈。此外，服裝和紡織業也出現了類似趨勢，在勞動力成本上升、供應鏈瓶頸和社會問題等狀況下，產業從中國和香港轉移至其他亞洲低成本國家的腳步也逐漸加速。

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