2024總統選戰鳴鼓！4成3青年有屬意人選、逾5成願做「造浪者」

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要博取青年族群的認同，政黨必須具備哪些特質？調查顯示清廉正直最重要、占55.7%，願意傾聽占52.2%、接軌國際為48.9%、捍衛台灣主權占47.3%，以及願意給年輕人機會有42.8%。
至於投票動機則是期盼國家更好占73.2%、展現公民權利為64.1%、支持屬意候選人占35.8%、表達政治立場有35.2%，以及為了下一代占24.0%。反觀12%不去投票的3大原因則是對政治不熱衷占68.6%、沒有屬意候選人占52.9%，以及對國內環境失望有35.2%。
進一步問及青年曾經透過哪些管道參與公共事務，有72.9%透過公民投票、31.7%會在網路論壇匿名發表意見、21.1%具名在社群媒體發表意見、19.2%透過公共政策網路平台發聲、17.4%擔任黨部志工。
1111人力銀行經理李頂立表示，國內首部講述政治幕僚背景的職人劇「人選之人－造浪者」未演先轟動，觸動青年對於政治工作的憧憬，這次調查也顯示，有超過5成（52.9%）受訪者對跨足政治領域躍躍欲試，其中13.4%表達很有興趣，而一旦從事助理、幕僚、黨職人員等政治工作者，最重視的部分則有政黨認同、累積工作經驗與人脈、可以為弱勢爭取權益、與自己政治興趣相符以及薪資待遇。
調查指出，若要投身選戰，青年會願意擔任哪個政黨的發言人？40.9%坦言都不願意，另外59.1%願意為政黨辯護的青年以民眾黨20.2%為優先首選，其次則是民進黨19.3%以及國民黨12.7%。且認為合理的平均月薪為72,188元。
青年認為身為政黨發言人必須具備思路清晰反應敏捷76.4%、優秀的溝通能力75.0%、口條流利不怕鏡頭59.5%、穩重可靠的態度56.7%以及熟悉國內政治生態55.7%。
但李頂立提醒，想成為政治工作者除了懷抱理想與熱情之外，實務層面的阻礙也是令人卻步的原因，調查指出「長遠職涯缺乏保障」、「工作壓力大」、「工作時間太長」、「薪資不符期待」以及「因為政黨不同與家人吵架」都是政治工作者所擔心的現實狀況。
為因應2024的總統暨立委選戰，國內主要政黨都在招兵買馬，組建競選團隊，民眾黨此次再啟動大規模海選，預期招募數十人，一同投入選戰，包括發言人、文宣部副主任、輿情系統分析師、議題企劃寫手、組織發展部副主任、節目組長、美術編輯以及社群小編等。
李頂立指出，民眾黨與1111人力銀行合作，提供專業意見及平台資源，未來將考慮舉辦公開決選，由黨主席柯文哲擔任關主，做最後的「面試大魔王」；分析目前應徵者的學經歷背景，分布相當廣泛多元，包括導演、媒體人、直播主、藝術總監、公益平台執行長及科技業工程師等在爭取各項職務。