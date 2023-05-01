疫後生存術／社交生活體驗夯　專家：買東西看價值比價格更重要

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國門解禁迎觀光客 服飾品牌為何撤西門店？
其實觀察NET自去（2022）年下半年開始到今（2023）年初，半年內雙北就關了4家店。為此中華品牌再造協會理事長王福闓接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，這或許是NET本身汰弱留強的策略，也有可能是因為品牌定位與西門町客層不太一樣，但最大可能是疫情過後房東租金調漲，以同為西門商圈來說，NET不得不思考在同一個商圈，只留下位於中華路上、比較有消費價值的店面，昆明店就只能忍痛放棄。
王福闓提到，疫情過後，其實大部分品牌還是想展店，尤其是國際品牌都會考量在大城市都有指標店，因此無印良品在高雄開出旗艦店、唐吉軻德也在台中開大店，不僅本土消費者接受度高，對國際觀光客來說更是指標。因此，前陣子日系或歐美系的品牌或許在疫情期間撤出商圈，但現在重回商圈的可能性很高。
另外，王福闓也觀察到，不少品牌在疫後搶商機，很積極進駐百貨公司或購物中心、大型商場，卻不開大型店，主要重心放在擴展中小型店面，「畢竟開在百貨公司裡，坪效還是得考量。」他強調，疫後店面發展可能呈現兩極化，就是國際品牌鎖定指標性商圈的大店，但小品牌可能就著重在特定小商圈甚至深入社區，希望以在地化來達到與消費者的溝通，畢竟不同零售系統店面，品牌也要考慮不能過度擴張，否則反而導致獲利虧損。
疫情催化電子商務發展 影響實體店面開設
針對疫情前後店面發展的轉變，財團法人商業發展研究院所長朱浩接受《NOWnews今日新聞》訪問時分享他的觀察，其實不是每個商圈都像西門町店面一樣搶手，有些商圈在疫情過後沒有想像中那麼快復甦，房東以為大家會搶著做生意，但實際上空租率還是很高，「這是因為疫情期間，許多品牌發展電子商務，兩三年後催化了大家線上購物的習慣，像是直播帶貨或是社群行銷等，一旦行銷方式有那麼多種，品牌就會開始思考實體店面或許不用那麼多了。」
朱浩分析，以往品牌是透過實體店面與消費者直接溝通，但現在有了線上通路，實體店面接觸消費者的重要性就降低，再加上疫情這兩三年以來物價飛漲，許多原物料成本、人力成本都增加，且服務業人力短缺，要開店著實不容易，「對品牌來說，或許店面數量收掉一半或乾脆選擇只做線上，可能就是最好的決策。」
後疫時代開店得從「價值」思考 社交體驗、品牌認同更重要
另一方面，朱浩提到，疫情前零售實體店面已經在強調體驗了，但疫情催化了這樣的形態，疫情過後大家不願意被關在家，想出來外面活動，這時店面的社交體驗型態將越會越來越重要與明顯。因此，品牌更要思考，假如東西都可以在網路上買到，那麼實體店面可以提供什麼的服務或體驗，來增加與消費者的黏著度？答案可能就是實體店面得要有所價值！
像是實體店面整合了線上線下，服務可以更親民，百貨公司周年慶滿額送線上點數或電子禮券，讓消費者不用再辛苦排隊領取。或是百貨公司在每層樓都增加餐飲比例，可讓消費者逛累時稍作休息，還能提升整體營業額，又或者百貨公司進行改裝，坪效不再是王道，反而讓出更多空間給消費者，休息區變多、逛起來也舒服，朱浩強調：「有特別的消費體驗，轉化為營業額就會很明顯！」
疫後店面的社交體驗型態越來越重要之外，相關體驗也會進一步關係到消費者對品牌價值的支持。王福闓也提到，疫情過後消費者的核心價值慢慢改變，也就是消費者不太會單純去看「消費」，而是更在乎這個品牌賦予自己什麼意義？以往早期零售店面講究市佔率或是坪效，只希望東西賣掉就好，並沒有把消費者的需求與新創去做連結，但疫情過後，人們更在乎深層的東西，在乎體驗更在乎感受，消費者購物已經不僅僅只是買東西，有時可能更是認同品牌的文化、對環境的理念甚至對員工的福祉等價值。