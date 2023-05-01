疫後生存術／西門町復甦快！店面供不應求　被「2種店」快速佔據

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談起近兩、三年西門町的狀況，西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，疫情期間大家都很不好過，很多店家乾脆收攤不做了，伴手禮店家業績更是雪崩式下跌，整個西門町僅剩幾家店在苦撐，但自去（2022）年11月開始，店家開始嗅到商機，慢慢有新加坡、日本、韓國與馬來西亞等地的觀光客出現，伴手禮店也從1、2家變成25家左右。
西門町空置的店面除了被伴手禮店搶租下來外，韓式拍貼機也在這幾個月當中蓬勃發展，從1家變成12家。劉金龍說：「光是伴手禮店跟拍貼機店就佔滿整個西門町，空租率也越來越低。」也因此現在才想要搶進西門町做生意的業者，越來越難找到合適的店面，「現在要租租不到，一樓找不到理想的，只好租到二樓去或往小巷子找。」
西門町黃金店面搶破頭 一樓租不到往二樓或小巷找
另外，劉金龍也觀察到，西門町誠品百貨近來有越來越多品牌搶進駐，一樓已經擠滿了，現在只好往二、三、四樓去搶，為什麼大家擠破頭也要進來？就是因為有大批觀光客，人潮等於錢潮，「觀光客一次買都買一箱伴手禮，業績拉得很快，店面變成用搶的，這時候租金反而不是重點了，有店面先搶先贏就對了！」
過去西門町商圈店面租金最高在每坪1.5到2萬元，而根據最新實價揭露資料顯示，西門町商圈睽違18個月後，再度出現單坪萬元的實價揭露紀錄，分別是成都路與峨眉街的小店面，一間月租13萬，一間月租6.3萬元，單坪租金都回升到萬元左右。
劉金龍指出，現在租金價格其實還沒有回到過去疫情前的水準，但同一間店半年前跟半年後的租金也不一樣了，即便如此西門町店面還是很受青睞，因為有大批觀光客支撐整個商圈，「現在10幾萬租金的沒了，只好找20幾萬的。」
西門町文化多元 平價旅店帶來人潮與錢潮
不同於士林、公館與師大商圈，有的地方可能晚上9點就沒人，但西門町不一樣，有非常多平價的旅店，算算有多達4000個房間，劉金龍指出，「若一個房間睡2個人，等於一個晚上就有9000人在西門町，白天可能去其他地方玩，但晚上回到西門町還可以再逛街，對西門町店家來說生意可以做很晚，當然吸引許多老闆想要進駐。」
不僅生意可以做很晚，現在就連白天上午也要提早開門迎客。過去西門町店家多在上午11點開門營業，但現在早上9點、10點就要做準備，著名的阿宗麵線還因為營業時間拉長，店員要分兩班，但臨時找不到人，老闆娘只好自己下去收銀。另外，因為早餐店很缺，所以流動攤販早餐時間就跑出來，甚至平常賣芒果冰的店也開始賣「永和豆漿」相關早餐品項。劉金龍說：「一天有20幾台遊覽車到西門町，商機可想而知。」
此外，劉金龍也提到，西門町文化多元，同志、動漫或是近來興起的韓團舞蹈COVER圈在這裡都看得到，再加上平價的住宿與消費，還有逛起來寬敞明亮的街道，當然比起其他商圈更快復甦。在西門町土生土長的他說，疫情這兩三年店家真的都很辛苦，現在逐漸恢復，大家都想好好把握，「只要是咬牙撐過來的，現在做生意都賺，大家生意好到，互相連招呼都無法打了！」