陳玉珍揭不挺侯起因公投案背刺 侯友宜：要團結放下對立跟衝突
新北市長侯友宜今（27）日上午出席新北市議會接受國民黨團市政總質詢，會前受訪時被媒體記者問到國民黨立法委員陳玉珍公開不挺侯的原因，是在2年前的四大公投案公開背刺讓她不滿。對此，侯友宜表示，要團結放下對立跟衝突，讓國家能夠快速長足的進步。
記者吳嘉億／新北報導
陳玉珍昨晚接受資深媒體人羅友志廣播節目《友話直說》訪問，大方公開不挺侯友宜的原因，正是因為2021年國民黨推動四大公投（反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選），侯在投票前夕公開發文，重挫藍營士氣。對此，侯友宜今日受訪時仍是強調，面對很多議題大家也許有不同看法，都會給予尊重，更重要的是要團結放下對立跟衝突，同心齊力，守護國家守護人民。
至於外傳國民黨要提前徵召是因為整合在野勢力不易？對此侯友宜還是避談，以現在是議會備詢時間為由，表示目前是以施政為最重要的懸念，對黨的任何規劃跟步驟，程序不是那麼了解，但一切尊重。
媒體也問到侯若被徵召會帶職參選嗎？侯友宜仍是回應現在最關注的是新北市市政，要持續不斷的往前推動，關心2030新願景，強調新北市的任何大小事，都要全力以赴；尤其在議會備詢期間，都會跟議員就市政議題，做好充分的討論跟溝通。
另外對於是否有信心整合接受國民黨徵召的人選之一鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲，以及是否會挺被起訴涉貪的國民黨台中立委參選人顏寬恆，侯友宜仍是一貫回應，表示每個人只要能夠為國、為民多做事，能夠做出讓國家安全、人民能夠安心，大家同心同力，共同打拚。