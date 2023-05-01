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疫後生存術／有錢也請不到人　品牌拓點只能忍痛「大店變小店」

▲房產專家觀察，疫情期間物價飛漲、人力成本上升，現在出現開實體店面大店變小店的狀況，或是有品牌乾脆忍痛不開店。（示意圖／取自unsplash）
▲房產專家觀察，疫情期間物價飛漲、人力成本上升，現在出現開實體店面大店變小店的狀況，或是有品牌乾脆忍痛不開店。（示意圖／取自unsplash）

記者許家禎／專題報導

隨著疫情降溫解封、國旅大爆發，許多著名景點也迎來觀光客，但同樣都是商圈，復甦情況卻大不同。有房產專家表示，像是師大、公館、士林商圈，現在經營上沒有大家想像得那麼理想，但西門町或是迪化街人潮摩肩擦踵，有特色、有網美店的商圈明顯勝出。另外，疫情期間物價飛漲、人力成本上升，現在出現開實體店面大店變小店的狀況，或有不少品牌乾脆不租了，以買代租開起複合式店面。

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國門開放商圈等著迎接觀光客，但走一趟士林、師大與公館商圈卻發現人潮沒有以往那樣擁擠，甚至許多店面都還等待出租，店面出租去化速度似乎比想像中還慢。有房仲業者統計，師大商圈目前每坪租金約5000到8000元，最高來到7000到8000元，過去全盛時期曾經來到萬元以上，租金還未回到疫情前水準，人潮也還未完全回溫。

疫後店面發展兩極化　西門町與迪化街特色勝出

西門町、迪化街卻是不同光景，像是西門町一天就有20幾台遊覽車停靠，人潮爆滿到店家甚至得提前營業或是拉長營業時間來因應。而疫情期間空置的店面，早已被伴手禮店與韓式拍貼機店給佔據，現在想進駐西門町商圈做生意，可能得租到二樓去。而目前西門町每坪租金實價揭露5000元以上有5筆，最高的是峨嵋街單坪租金8700多元，雖然也同樣未回到疫情前1.5到2萬元的水準，但可以確定的是，疫後店面市場似乎呈現兩極化趨勢。

房產專家徐佳馨接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，疫情這兩三年期間，正好遇上通膨，能源與糧食價格飛漲，消費者荷包縮水變得更精打細算，因此出國觀光當然選擇有特色的商圈，再加上社群媒體發達，消費經驗變成社群媒體時代一個共享的部分，人與人之間透過IG、臉書互動，有特色、漂亮又有話題性的店面或商圈，當然成為觀光客青睞的首選，也因此疫後老闆們開店勢必更加辛苦。

3.JPG▲房產專家徐佳馨指出，疫後時代開店難度變高，如果不是在有特色的商圈，未來開店要勝出可能要掌握三個原則。（示意圖／NOWnews資料照片）
原物料飛漲、請不到人　乾脆大店變小店

「相較疫情前，現在開店面比較辛苦還有一部分原因是，許多品牌在疫情期間發展電商。」徐佳馨表示，這樣的趨勢等於在某種程度取代了實體店面的重要性，因此要不要開店再布局？或是在哪開店？都成為老闆們的難題。再加上原物料成本居高不下，人力成本上升，最嚴重是找不到人手，種種原因讓開店比疫情前更加困難。

徐佳馨提到，就有店家就因為一直找不到人手，原本要租的大坪數，最後只決定租一半，形成「大店變小店」的狀況，還有店家因為找不到人手，為了顧服務品質，乾脆忍痛放棄開店。「原物料漲價老闆們或許還可以接受，但沒有人手，真的就無法開店，這非常現實！」

不過，也有店家是想做生意、想拚觀光客財，但無奈遇上房東調漲租金，為了不一直看房東臉色，大手筆購置店面，像是知名伴手禮名店佳德鳳梨酥，去（2022）年11月以1.75億元，無貸款買下台北市萬華區康定路上、屋齡58年的四層樓整棟透天店面。徐佳馨說：「未來有實力的店家，自己買店面自用的趨勢會越來越明顯，除了不用被房東趕，另一個也是資產布局考量。」

▲佳德糕餅買下康定路338號三角窗店面，未來無論是自用、出租或是進行危老改建都相當適合。（圖／台灣房屋中正加盟店提供）
▲佳德糕餅買下康定路338號三角窗店面，未來無論是自用、出租或是進行危老改建都相當適合。（圖／台灣房屋中正加盟店提供）
後疫時代開店　想勝出掌握3原則

徐佳馨也分享，疫後時代開店難度變高，未來開店要勝出可能要掌握幾個原則。首先是「傾向布局自有資產」，像是佳德這樣的例子未來會越來越多，品牌買下店面除了自用外，也能當作倉儲使用，再來還能提高業績營收，原因是如有需求大量彌月蛋糕的人不會去百貨商場的點下單，一定都去直營店談，旗艦店的經營對業績有提升的作用。

第二是「店面做複合式經營」，品牌買下店面自用的同時，還能開設觀光工廠或設置咖啡館，可提升品牌形象。另外，現在也興起像是書店與咖啡店共存的型態，或是加強網美Style或IG感的裝潢，讓消費者不僅買東西吃東西，還能在社群平台上分享再店面的美照與日常生活點滴。

第三是「店面布局可更多元」，徐佳馨表示，疫情期間很多老闆發現一件弔詭的事，就是大的百貨商場沒人去，但街邊店卻有人消費，主要是消費者心理上覺得「反正挑沒人的時段去，快去快回就好」，因此對有些老闆來說，開店還是必要的，且開店的型態也逐漸變得多元。

像是誠品就選擇與建商合作，深耕社區通路，又或者寶雅把彩妝獨立出來，開設「POYA Beauty」以新店型布局試點，都是後疫情時代品牌彈性經營的新嘗試。徐佳馨強調，雖然現在開店要比疫情前難，要考慮的要素也比以前多，但危機就是轉機，撐過三年艱苦的疫情，只要看準消費者喜好與掌握其需求，開店也能成為品牌新的營運動能。

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