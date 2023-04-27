清境農場不養牛了！賣22頭安格斯牛減碳排 眾泣：會殺掉嗎
近年以綿羊秀、奔羊節廣為人知的清境農場，原以養牛起家，昨宣布為「迎向淨零永續」結束牛隻飼養業務，出售22頭安格斯牛，原牛隻放牧區將擴充成為羊隻的輪牧空間及植樹。清境農場公告引發網友熱議，紛紛留言追問「會被殺掉嗎」、「牛牛去哪了？」
記者徐銘穗/綜合報導
清境農場牛隻飼養可追溯自1960年代，當時為安置從異域到清境新故鄉的200多位榮民與滇緬義胞才規劃的牧場業務，等於清境農場養牛業務至今已超過60年，不過當時安置義胞階段性任務結束，現今又早已轉型為觀光牧場，並由綿羊取代牛隻與遊客互動，因此農場決定結束牛隻飼育，出售22頭安格斯牛。
不再養牛並出售22頭安格斯牛的訊息，在清境農場臉書粉專引發討論，網友紛紛留言追問「牛牛去哪了？」、「會不會被殺掉？」、「哇！怎會這樣了！其他畜牧場怎辦？」、「可以當寵物嗎？」、「請問牛賣了嗎？如果還沒賣一隻多少」但也有人認為，「少了這22頭牛，絕對無法為台灣環境永續發展貢獻任何心力」。
對此，清境農場表示，每個年代都有其階段性任務，現今最重要的任務就是淨零永續，飼養牛群是高碳排產業，牛隻在消化過程中會排出不少甲烷，換算每公斤牛肉其碳排約為60公斤二氧化碳當量，是綿羊2.5倍，結束牛隻飼育，可大幅降低畜牧區近30.6％二氧化碳當量的排放量。