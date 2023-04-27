NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　太陽、金塊4-1攜手晉級

NBA季後賽／勇士3連勝贏下天王山！123:116勝國王　Curry狂轟31分

▲Klay Thompson在首輪季後賽第5戰有出色發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson在首輪季後賽第5戰有出色發揮。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今(27)日在客場迎戰沙加緬度國王，在這場「天王山之戰」中，勇士「浪花兄弟」Stephen Curry砍下31分、Klay Thomson也有25分，兩人攜手幫助球隊在客場以123:116贏球，系列賽3-2聽牌。

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今天這場比賽Draymond Green依舊從板凳出發，勇士開賽以一個一大四小的陣容迎敵，上一場打出信心的國王新秀Keegan Murray首節的表現很亮眼，國王單節命中8顆三分球，在主場以36:33領先。

次節勇士靠著Klay Thompson連3顆不講理三分球，讓客隊打出12:0攻勢將比分反超，他半場得到16分，帶傷上陣的De'Aaron Fox拿到17分，勇士在上半打完以60:56領先。

易籃再戰後，Fox連續打進高難度進球，勇士開始讓Green去守他，後者在第三節攻防兩端都打得十分活躍，幫助勇士拉開9分差，進入到末節。

最後一節的較量，Gary Payton II連得4分、Curry上籃得手，讓勇士一度領先到12分。但國王韌性十足，又靠第二陣容追趕上來，勇士突然找不到進攻狀態，被對手追到只差2分。

比賽進入到最後一分鐘，勇士僅領先3分，Andrew Wiggins命中關鍵跳投，幫球隊拉開到5分差，之後Curry又完成上籃三分打，勇士以7分之差鎖定這一場關鍵勝利，帶著3-2領先回到主場。

Curry這一場25投12中，得到31分8助攻；Thompson命中5顆三分球，得到25分；Draymond Green此役驚奇地攻下21分，還有7次助攻；Wiggins也有20分進帳，勇士多點開花。

國王方面，Fox帶傷拿到24分9助攻，兩項數據均為團隊最高；Sabonis得到21分10籃板4助攻，Monk斬獲21分。

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