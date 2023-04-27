謝忻玩遊戲「倒栽蔥」　許孟哲狠虧：老藝人做效果

賴慧如第一次上節目《飢餓遊戲》就好慌，原來製作單位邀來她與謝忻、賴薇如、古曜威、賴慧如、徐新洋等與主持群，一同前往彰化出外景。其中謝忻錄到一半突然倒栽蔥跌下椅子，許孟哲看到後，不禁調侃：「老藝人果然很會做效果。」
記者侯家瑜/綜合報導
準備時，製作人只對著眾藝人簡單宣布5分鐘後開錄，就放牛吃草，最後只有峮峮一人準時，而沒有照以往開場說明任務規則，讓眾人一頭霧水。這集製作單位又祭出超暈的魔王關卡，規則要藝人兩兩合作，一位隊員負責放織帶，另一位負責轉身體把織帶纏繞在身上。遊戲還沒開始玩就爆笑連連，謝忻錄到一半突然倒栽蔥跌下椅子，讓眾人嚇了一大跳，許孟哲看到她摔倒，不禁調侃：「老藝人果然很會做效果。」孫協志也說：「不愧是老藝人。」謝忻一聽則自嘲：「製作單位發我也是要有原因的吧！」
身體纏繞織帶的遊戲玩完後，藝人們體力不支，徐新洋累到躺在地板，還去廁所乾嘔，最後更拿著嘔吐袋錄影，謝忻則是臉色發白，癱軟在地，蔡黃汝也說：「我要昏倒了，我現在像喝了8杯威士忌的感覺。」最怕暈的孫協志一聽規則就很抗拒，直喊：「要命喔這關！我很害怕。」遊戲過程堅持不轉圈，讓跟他同一組的王仁甫超氣：「你可以付出一點點嗎！我快吐了。」此外，首登《飢餓遊戲》的古曜威，把自己的貓咪帶來一起外景，休息時貓咪被峮峮放在外套內捧在胸前，模樣逗趣可愛。