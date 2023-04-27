師徒撕破臉！言承旭轟柴智屏「吸血鬼」　蘇打綠告林暐哲搶回商標

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不過事隔多年後，言承旭卻坦言很對不起柴智屏，「因為我不夠浪漫、體貼還任性，傷害人，像是柴姐」，為當初的失言風波道歉，在F4香港演唱會上與柴智屏擁抱破冰，化解師徒間的誤會。柴智屏女兒高雋雅結婚時，她也透露女兒生病時動手術，言承旭第一個跑到醫院探視，相當有情有義，這段情誼讓她非常感動。
不過，去年金馬最佳男配角朱軒洋同樣受到柴智屏提拔，在公司安排下接拍《下半場》、《黑的教育》、《逆局》，都有亮眼表現，卻因理念不合，宣稱提前解約，一度傳出朱軒洋不適應藝人生活，欲退出演藝圈，讓影迷相當震驚，所幸去年獲獎後，朱軒洋終於復出，也在典禮上感謝柴姐的賞識，柴智屏公開在臉書祝賀他拿獎，相互祝福為一度緊繃的關係劃下圓滿句點。
而與經紀人林暐哲對簿公堂的蘇打綠，當年在貢寮海洋音樂祭一拍即合，歷經多年努力從獨立樂團崛起，風光登上台北小巨蛋，還橫掃金曲獎獎項，卻因數位音源收入不清，許多酬勞都沒收到，還衍生出著作權爭議，打官司纏訟多年，儘管蘇打綠要回商標與歌曲著作權，但過去歌曲的版權仍屬於前公司，團員只好採取復刻方式重新錄製唱片，將屬於自己的創作收入要回來。
而曾經火紅的Dream Girls，團員間屢傳不合，直到解散後團長宋米秦才驚爆內幕，指一切都是經紀人長期排擠她，還跟媒體說壞話、罵她拖油瓶，讓她相當失望，「那時候我就像是孤兒一樣的感覺，沒有人照顧我」。宋米秦以淚洗面幾度想退團，幸好有李毓芬與老公支持撐下來，但她認為團員之間並無嫌隙，大家都是抱著夢想勇闖星途，以長文表明心跡，希望外界了解真相。