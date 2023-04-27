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師徒撕破臉！言承旭轟柴智屏「吸血鬼」　蘇打綠告林暐哲搶回商標

▲言承旭當年以《流星花園》的F4暴紅，因工作不堪負荷，曾轟經紀人柴智屏是吸血鬼。（圖／翻攝披荊斬棘的哥哥微博）
▲言承旭當年以《流星花園》的F4暴紅，因工作不堪負荷，曾轟經紀人柴智屏是吸血鬼。（圖／翻攝披荊斬棘的哥哥微博）

娛樂中心/綜合報導

當年以《流星花園》F4走紅的46歲男星言承旭，與徐若晗主演的《夏花》在大陸熱播，凍齡外貌與壯碩身材，再度喚醒當年影迷對道明寺的深深愛戀，而恩師柴智屏的提拔，讓他擁有一鳴驚人的成名作，卻因接踵而來的工作不堪負荷，過去曾情緒爆發稱她「吸血鬼」，彼此鬧不合引起風波，多年後才把誤會解開。

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▲2001年播出的《流星花園》，帶領「臺流」正式起飛，開創台灣偶像劇巔峰時期。（圖／取自《流星花園》）
▲2001年播出的《流星花園》，帶領「臺流」正式起飛，開創台灣偶像劇巔峰時期。（圖／取自《流星花園》）
柴智屏慧眼獨具，挖掘F4、柯震東、陳妍希、蔡凡熙、王大陸、朱軒洋等人，培養出能轟動亞洲的演員，不過專業人士視角與藝人自身的生涯規劃，偶爾會有分歧，2001年F4暴紅後，拍戲、唱歌、廣告接踵而來，讓成員不堪負荷，言承旭離開該公司後單飛，傳出他批評柴智屏像吸血鬼，將其視為搖錢樹，抽佣比例太高，關係一度降到冰點。

不過事隔多年後，言承旭卻坦言很對不起柴智屏，「因為我不夠浪漫、體貼還任性，傷害人，像是柴姐」，為當初的失言風波道歉，在F4香港演唱會上與柴智屏擁抱破冰，化解師徒間的誤會。柴智屏女兒高雋雅結婚時，她也透露女兒生病時動手術，言承旭第一個跑到醫院探視，相當有情有義，這段情誼讓她非常感動。

▲柴智屏曬出和朱軒洋（左）的合影，祝福他未來更好。（圖／翻攝自柴智屏FB）
▲柴智屏曬出和朱軒洋（左）的合影，祝福他未來更好。（圖／翻攝自柴智屏FB）
不過，去年金馬最佳男配角朱軒洋同樣受到柴智屏提拔，在公司安排下接拍《下半場》、《黑的教育》、《逆局》，都有亮眼表現，卻因理念不合，宣稱提前解約，一度傳出朱軒洋不適應藝人生活，欲退出演藝圈，讓影迷相當震驚，所幸去年獲獎後，朱軒洋終於復出，也在典禮上感謝柴姐的賞識，柴智屏公開在臉書祝賀他拿獎，相互祝福為一度緊繃的關係劃下圓滿句點。

▲青峰（左）與恩師林暐哲正式決裂。（圖／青峰臉書）
▲青峰（左）與恩師林暐哲正式決裂，對簿公堂要回商標及著作權。（圖／青峰臉書）
而與經紀人林暐哲對簿公堂的蘇打綠，當年在貢寮海洋音樂祭一拍即合，歷經多年努力從獨立樂團崛起，風光登上台北小巨蛋，還橫掃金曲獎獎項，卻因數位音源收入不清，許多酬勞都沒收到，還衍生出著作權爭議，打官司纏訟多年，儘管蘇打綠要回商標與歌曲著作權，但過去歌曲的版權仍屬於前公司，團員只好採取復刻方式重新錄製唱片，將屬於自己的創作收入要回來。

▲女團Dream Girls 2015年爆出不合，未來恐怕沒有合體機會了。（圖／宏將多利安）
▲女團Dream Girls 2015年爆出不合，未來恐怕沒有合體機會。（圖／宏將多利安）
而曾經火紅的Dream Girls，團員間屢傳不合，直到解散後團長宋米秦才驚爆內幕，指一切都是經紀人長期排擠她，還跟媒體說壞話、罵她拖油瓶，讓她相當失望，「那時候我就像是孤兒一樣的感覺，沒有人照顧我」。宋米秦以淚洗面幾度想退團，幸好有李毓芬與老公支持撐下來，但她認為團員之間並無嫌隙，大家都是抱著夢想勇闖星途，以長文表明心跡，希望外界了解真相。

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