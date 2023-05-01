疫後生存術／誠品深入社區養成居民習慣　虛實整合繳出漂亮成績

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談起疫情期間的社區創新店展店計畫，誠品生活社區創新店總監吳孟聰接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，其實當初團隊就有信心疫後一定會復甦，因此即使大環境有點艱困還是堅持開出創新店，「疫情期間，大家不敢出門，但在家附近走走是有的，社區小店就變成是疫情期間居民透透氣的地方。」
吳孟聰坦言，疫情期間百貨商場受到影響，誠品大店也無法獨善其身，但「誠品生活時光」就在家、在公司附近，居民大都挑人不多的時候逛逛，心理上安心很多，也讓社區創新店意外成為居民放鬆的第二個家。
不同於大店經營，社區小店大多只有70到80坪左右，想要設置書籍、文具與食品，還有由誠品行旅團隊打造的「TEA ROOM」廚房並不簡單。一開始書架上的書以「書面」（封面）展示，為了讓居民有更多選擇，將「書面」比例向下調整，書籍一下子就從1400本擴充到6000、7000本。商品販售上則以日常生活用品與食品為主，也常引進許多受歡迎的品牌或小農商品，讓居民不用跑遠，購物也有新鮮感。
社區實體店面不怕居民問 誠品線上虛擬商城供貨足
值得注意的是，疫情期間消費者習慣線上購物，進一步催化與改變了店面經營模式。根據誠品的觀察，這段期間拿著手機詢問商品的人數較疫情前增加許多，但消費者不在網上下單，反而選擇店面購買取貨，代表實體店面溫度仍是消費者最在意的地方。不過，誠品社區店仍掌握虛實整合的趨勢，讓虛擬貨架串聯線上百萬件選品，畢竟實體店面商品數量有限，導流到線上不僅能滿足消費者多元需求，社區店也能藉此創造更多商機。
目前誠品社區店面有虛擬貨架導覽居民購物外，同時設置QR CODE引導居民到線上購物，並有APP推播個人化商品，另外每間社區店都有LINE群組，由虛擬店長小光與店狗米將負責與消費者購通，群組裡不只有活動預告、商品介紹，也會舉辦團購，更有群友分享日常生活吃喝玩樂的好康，互動性非常強，以多管道助攻與滿足居民的多元需求。
吳孟聰指出，其實誠品早期開過小型店，但損益一直無法平衡最後只好放棄，如今不同於過去情況，誠品線上已經上線，有百萬商品可以選購，居民訂購後還能快速到貨取貨非常便利，反應非常好，「算算這段期間來社區店消費的人，有3成會再到線上消費，未來有機會能提高到5成。」
活動、藝文融入居民生活 增加疫情最缺的信賴感與溫度
除了滿足居民購物與採買，「TEA ROOM」在社區店裡不僅僅是餐飲空間，還兼具社交與藝文場所功能，不定期舉辦各式各樣，不同年齡層與客層的活動，像是讀書會、手作環保袋、筋絡講座、音樂會、萬聖節、寫春聯、毛小孩等活動，每場活動大多10多人，這樣的活動消除後疫時代人們悶太久渴望走出門活動，但又擔心人太多的恐懼，小而美的活動也反而更有貼近感與溫度。
而一旁的策展牆每季還有親民的畫作展出，畫作可以買回家，價格親民1000元上下就能入手，以最近一次策展為例，短短展出才兩個禮拜，就賣出超過5成的畫作。吳孟聰表示，台灣實體書店越來越少，他們希望能推廣圖書、文具、文創品牌，並將藝文帶入生活，才會深入社區扎根，小型社區店就近滿足了居民購物、採買、飲食與休閒娛樂的需求，自然而然也成為居民消費的中心，增加品牌黏著度與信賴感。
疫後時代居民沒跑 業績與人潮漸多、展店要擴大坪數
如今疫情趨緩，吳孟聰觀察今年以來的幾個連假，發現消費並沒有往外跑，反而更願意進店消費或坐下來享受美食，人潮逐月增加，活動方面則是親子活動需求增溫，父母更樂意帶小朋友就近參加活動，線上業績跟著成長，也因為居民對社區店的認同，統計這段期間在社區消費的金卡（消費滿6000元）增加三倍、黑卡（金卡會員消費滿5萬）人數也增加一倍。
吳孟聰指出，目前誠品生活時光社區店有內湖、板橋、林口與台中北屯店，萬華萬大店也預計於6月登場，損益已快要兩平。為因應更多居民的需求，他透露接下來展店店面坪數大小將從原本的70到80坪，擴展到100或120坪，屆時商品更充足、空間更舒服，書籍也可從7000本上下擴充到萬冊，讓消費者有更多選擇，或到虛擬貨架與誠品線上去補足。
不同於誠品其他百貨大型店點，誠品生活時光社區店歷經疫情期間的努力扎根，靠著實體店面的溫度與虛擬線上商品的充足，再加上社群LINE群組的溝通聯繫，每一個環節緊扣居民的心，大店無法做到的面面俱到，在社區小店裡成為優勢，未來誠品生活時光將把展店的成功經驗快速複製到全台，希望擴大經濟規模，讓更多居民在後疫時代生活更加美好。