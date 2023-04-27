果粉快去！iPhone換電池990元起 這幾款換到超賺：比官網省千元
蘋果在今年3/1開始，iPhone 14前的機型，超過保固期電池全部都大漲800元，像是iPhone 13系列從2050元調整到2850元，有Home鍵的iPhone 8系列則從1490元，漲到2290元，漲價的幅度不小，多數經銷商也順勢漲一波，但德誼數位從即日起到5/31維修電池卻降價了，iPhone 更換電池費用為990元起。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果官網從今年3/1開始iPhone 的電池維修費用全面調漲800元，iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11系列等從原價2050元漲到2850元，iPhone 8、iPhone 7等前代機種則從原價1490元漲價為2290元。如果想要換電池可以把握德誼這一波的優惠了，將從即日起到5/31推出換電池優惠，最低990元起。
這次德誼的電池優惠雖然並非全系列都有折扣，但還是頗有誠意的祭出3款熱門機型，包含iPhone 11系列，特價2290元，比蘋果官網便宜560元；iPhone 12全系列比蘋果官網便宜460元；iPhone 7系列則是大省1300元，只要990元就能讓老iPhone 再度回血復活，但需要在德誼官網預約才能享有折扣。
至於如何檢視iPhone電池要不要換電池，可以從以下幾個狀態檢視，像是覺得手機充飽電卻一下就沒電量，或是手機沒用也覺得燙燙的，有這些狀況其實通常都是電池有問題，可自行檢視iPhone電池健康程度。
路徑：設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。