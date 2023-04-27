國民黨5月中徵召？新北綠議員：落實作假球、提前為侯友宜做準備
針對新北市議會國民黨團投票表決通過市政總質詢提前，民進黨新北市議員、黨團幹事長卓冠廷今（27）日在議會大廳受訪時表示，若如外傳國民黨將提前在5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，就落實證明國民黨做假球，一邊告訴鴻海集團創辦人郭台銘可以奮力一搏，另一方面在替侯友宜被徵召做準備。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷表示，從新北市議會國民黨團的動作可以看到，本來全台灣所有地方議會的總質詢都是排在業務質詢之後，但新北市議會卻創了中華民國史上地方自治史上的首例，把總質詢移到業務質詢前；就像打NBA，季後賽打完了，總冠軍都產生了，結果現在才打例行賽，那例行賽會變什麼？例行賽會變「垃圾時間」，意思就是總質詢問完市長，市長應付完之後，他不回答問題，後面局處首長會如何回答？正常應該是議員針對所有市政問題先問局處首長，問完之後，如局處所長無法回答問題，市長來了，就必須認真面對，那局處首長就不會這麼皮。
至於若是侯友宜參選總統是否會面臨罷免危機？卓冠廷呼籲侯友宜想清楚，指出新北市上一個市長、現任國民黨主席朱立倫，已經落跑選總統一次，就是沒有得到市民支持，不僅全國選票輸，新北市選票也是輸，難道侯友宜要讓新北市民，再第二次看到新北市長背棄新北市民跑去選總統嗎？
卓冠廷最後說到，侯友宜的團隊認為去年2022年地方選舉大勝的選票，等於是他選總統的入場券，呼籲侯友宜要想清楚，他的行動會影響市民對他的觀感，也會影響他的政治生涯，更會影響人民對他的評價。