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普發現金不敵升息漲電價！4月消費信心指數終止連3升

▲中央大學台經中心執行長吳大任直言，普發現金政策雖有助於刺激消費，但不敵升息和漲電價的效應。（示意圖／取自pixabay）
▲中央大學台經中心執行長吳大任直言，普發現金政策雖有助於刺激消費，但不敵升息和漲電價的效應。（示意圖／取自pixabay）

中央社

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天公布4月消費者信心指數（CCI）為63.18點，月減1.29點，終止連續3個月走揚。中央大學台經中心執行長吳大任直言，普發現金政策雖有助於刺激消費，但不敵升息和漲電價的效應。

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4月CCI終止連3升，其中的6項分項指標，僅投資股市時機上升，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財等5項指標均下降。

4月下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為26.85點，較3月大減3.7點。降幅第二及第三的指標分別為「未來半年國內就業機會」與「未來半年家庭經濟狀況」。

吳大任說明，雖然4月普發現金新台幣6000元陸續入帳，刺激消費的效果無庸置疑，但央行3月繼續升息，加上4月起調漲電價，均使廠商營運成本增加，並直接或間接衝擊消費信心。

吳大任解釋，製造業方面，去年底開始，出口落入衰退，意味廠商營收下降，又遇到基本工資調漲、升息使貸款成本增加，以及電價調漲，廠商收入減少、成本增加的情況下，陸續放無薪假、精簡人事，導致員工家庭所得受衝擊，進而排擠其他消費支出。

內需服務業方面，吳大任指出，營運成本不斷攀升，最近可以看到不少餐飲、小吃店又掛起漲價公告，民眾受物價上漲壓力所苦，消費信心也難以提升。

吳大任認為，從4月調查結果來看，普發現金的政策效果被升息及漲電價所抵銷，因此CCI轉呈下跌；隨著歐美央行持續升息，台灣出口短期難以好轉，消費信心又走疲，景氣恐怕不會第1季就落底，拖至第2季、甚至第3季都有可能。

而中央大學台經中心與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，4月調查結果為103.3點，下降0.65點。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2942名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1120427

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