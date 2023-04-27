普發現金不敵升息漲電價！4月消費信心指數終止連3升

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4月下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為26.85點，較3月大減3.7點。降幅第二及第三的指標分別為「未來半年國內就業機會」與「未來半年家庭經濟狀況」。
吳大任說明，雖然4月普發現金新台幣6000元陸續入帳，刺激消費的效果無庸置疑，但央行3月繼續升息，加上4月起調漲電價，均使廠商營運成本增加，並直接或間接衝擊消費信心。
吳大任解釋，製造業方面，去年底開始，出口落入衰退，意味廠商營收下降，又遇到基本工資調漲、升息使貸款成本增加，以及電價調漲，廠商收入減少、成本增加的情況下，陸續放無薪假、精簡人事，導致員工家庭所得受衝擊，進而排擠其他消費支出。
內需服務業方面，吳大任指出，營運成本不斷攀升，最近可以看到不少餐飲、小吃店又掛起漲價公告，民眾受物價上漲壓力所苦，消費信心也難以提升。
吳大任認為，從4月調查結果來看，普發現金的政策效果被升息及漲電價所抵銷，因此CCI轉呈下跌；隨著歐美央行持續升息，台灣出口短期難以好轉，消費信心又走疲，景氣恐怕不會第1季就落底，拖至第2季、甚至第3季都有可能。
而中央大學台經中心與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，4月調查結果為103.3點，下降0.65點。
消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2942名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1120427