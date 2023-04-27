中研院跨國合作！首度同時拍攝星系中心「黑洞吸積流」

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中研院指出，這項研究成果讓人們對黑洞附近物理過程有更完整了解，並揭示黑洞本身的性質：「它不是很餓！」而是以低速率消耗物質，僅將一小部分物質轉化為輻射。
中研院說明，2018年阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡（ALMA）與格陵蘭望遠鏡（GLT）加入GMVA全球連線觀測，跨洲望遠鏡連線分辨率和靈敏度提高，首度能在3.5毫米波長下對M87星系中心的環狀結構成像，強化成像能力。
中研院天文所研究員、GLT計畫主持人松下聰樹指出，這次的黑洞吸積流及噴流成像，就是14年前啟動計畫，將望遠鏡搬到格陵蘭、在那裡重新組裝後的第一個科學研究成果。
中研院天文所研究員兼夏威夷運轉副所長陳明堂表示，將望遠鏡改造以適應極端寒冷的天氣並搬到格陵蘭島重新組裝，對研究團隊來說是巨大挑戰，有中研院團隊與國家中山科學研究院的工程師和技術人員一起完成，「我們為台灣的科學、技術和經驗感到非常自豪！」
中德馬普伙伴小組（Max Planck Research Group at the Chinese Academy of Sciences）組長、現任中國科學院上海天文台研究員路如森（Ru-Sen Lu）表示，以前只能在不同影像中分別看到黑洞和噴流，周圍的物質被認為會在吸積過程中落入黑洞，卻無法直接對它成像；現在拍到黑洞及其噴流的全景照片，發環變大變厚，說明落入黑洞的物質會產生額外輻射。
日本國立天文台助理教授秦和弘指出，研究人員在資料中也發現，靠近黑洞的內部區域發出的輻射比預期的要寬，可能意味著不僅有氣體落入其中，也有風吹出來，導致黑洞周圍出現紊流和混沌。（編輯：陳政偉）1120427