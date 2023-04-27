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MLB／大谷翔平、藤浪晉太郎大聯盟二度對決！大谷敲安送回隊友

▲天使隊「二刀流」大谷翔平對決運動家藤浪晉太郎敲出安打（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊「二刀流」大谷翔平對決運動家藤浪晉太郎敲出安打（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使隊今(27)天在主場迎戰奧克蘭運動家，本場比賽天使打線大爆發，前5局打完就取得5分領先，運動家在第6局換上近期被降為中繼投手的藤浪晉太郎，他剛好在該局獲得對決日本職棒時期的「勁敵」大谷翔平的機會，兩人繼美國時間4月1日後在大聯盟再次對決，藤浪這次花了三球，第三球一顆99英哩(約159公里)的直球被大谷敲出左外野平飛安打，並因運動家左外野手Brent Rooker的失誤，送回獲得四壞球保送的前一棒Mike Trout。

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本場比賽天使隊在2局下半靠著Anthony Rendon、Hunter Renfroe的連續安打，加上Brandon Drury、Matt Thaiss以及Zach Neto的接續長打，還有大谷翔平的內野滾地球，一舉打下5分大局，第3、5局更靠著Renfroe與Drury分別開轟拿下8分，而運動家僅在第1、3、5局各打下一分，前5局打完天使隊就取得8比3的大幅領先。


6局下半是藤浪晉太郎大聯盟生涯首度以後援身份出賽，一上場先讓Taylor Ward打出飛球出局，但馬上投出四壞球保送Trout，一人出局、一壘有人的情況下面對本場比賽以先發第三棒、指定打擊出賽的「勁敵」大谷翔平。


兩人大聯盟二度對決，面對前三打席未敲安的大谷，藤浪第一球就投出接近100英哩(約161公里)的剛速直球，可惜挖地瓜，第二球是紅中的99英哩(約159公里)直球，被大谷打出界外，第三球同樣是一球99英哩(約159公里)的直球，但投在外角，甚至不在好球帶內，大谷仍以推打的方式將球敲到左外野形成安打，運動家隊左外野手Rooker還發生處理球的失誤，導致一壘上的Trout直接奔回本壘得分。

藤浪除了被大谷敲這支安打以外，還被Thaiss敲出一支長打，本場比賽後援出賽2局被打出2支安打，送出三次三振，失掉一分非自責分，防禦率小降到12.71。


大谷後續還在第8局敲出一支兩分砲，是本季第6轟，幫助天使終場以11比3大勝運動家，本場比賽大谷翔平5個打數敲出2支安打，打回3分打點，打擊三圍稍稍上升到.261/.330/.489。

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