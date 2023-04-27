主持國軍授勳暨授階典禮　蔡英文：加強戰力讓國軍更精實

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文指出，總長投身軍旅超過40年，擁有專業的素養以及豐富的經驗。在他總長任內，積極推動國軍整體防衛構想、兵力整建規劃。在強化聯合作戰演訓機制以及提升後備動員戰力上，總長也都注入了許多心力。今天特別頒授「二等寶鼎勳章」，來表彰總長陳寶餘卓越的貢獻。
蔡英文表示，副部長王信龍從上任以來為國防改革盡心盡力。尤其近年，副部長推動國防軍備發展、醫療防疫、法制事務，以及興安專案等重大改革，讓國軍更加精實。特別頒授「一等雲麾勳章」，來表彰副部長王信龍傑出的成就，也期許副部長未來繼續為國防事務提供建言。
另蔡英文也恭喜上將鍾樹明和上將唐華晉任，分別接任陸軍司令和海軍司令。鍾樹明過去在陸軍副司令任內，努力強化各項戰備整備工作，也承接首梯新式14天教召的接訓任務，未來期待上將繼續發揮所長，帶領陸軍打造更堅實的防衛體系。
唐華擔任過國防大學副校長、海軍副司令及副總長等要職，也參與國艦國造案等要務，是海軍的優秀幹部；未來期待上將持續帶領海軍弟兄姊妹，在第一線守護國家安全。
蔡英文進一步表示，過去幾年來，在大家的努力之下，國防改革持續累積成果。接下來要繼續強化各項訓練，加強不對稱戰力的發展，讓中華民國國軍更加精實，來確保國家安全以及區域的和平穩定。最後再次感謝各位將領的付出，「我們一起繼續努力。」