戶役政資料外洩查不出外流單位　民眾黨團促儘速修正資通安全法

吳欣盈表示，資訊安全維護可分為「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）與工業控制系統的「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩大面向，然而現行《資通安全管理法》多偏重於IT，未就OT予以明確規範，民眾黨團倡議《資通法》修正草案應參考新加坡《網路安全法2018》及經濟部標準檢驗局CNS66243標準，完備OT規範。吳欣盈直言，做好資通安全，才能與國際接軌，例如歐盟《一般資料保護規則》（GDPR）同時對個資及資通安全進行嚴密規範，適用範圍可能涉及歐盟公民的所有廠商。數位發展部做為資通法主管機關，到目前為止還停留在修法意見徵集階段，遲遲沒有提出具體草案。台灣與歐盟經貿往來非常密切，若是不加緊腳步將會嚴重影響台灣競爭力。邱臣遠表示，目前《資通安全管理法》並無詳細規範風險評估標準，缺乏風險評估也導致執行上產生邏輯矛盾。此外，詳細劃分主關機關的責任與義務，也是落實法規重要的一環，民眾黨團推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，呼籲朝野齊心及早通過，只有防堵現有資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。陳琬惠指出，政府應協助企業建立「零信任架構」（Zero Trust）安全機制，簡單來說是「永不信任，始終驗證」，透過持續驗證與控管，最小化潛在風險，協助企業建立更安全、更可靠的資訊安全防護基礎，呼籲政府協助並督促企業制定合適的零信任策略及架構，特別是針對提供公共服務的企業，確保其具有足夠資安防護能力，以保障民眾的人身、財產安全。民眾黨團呼籲，面對層出不同的個資外洩與資通案件，政府不能只會推卸責任，更要設法完備法規漏洞，修訂《資通安全管理法》不能再拖，同時也要協助企業建立合適的資安防護基礎，才能夠順利與國際接軌，提升台灣資通產業競爭力。