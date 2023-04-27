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印尼擴大投資優惠　加快興建新首都「努山塔拉」

▲印尼政府如火如荼建設新首都「努山塔拉」，這裡也是紅毛猩猩的家。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼政府如火如荼建設新首都「努山塔拉」，這裡也是紅毛猩猩的家。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

印尼加快興建新首都的腳步，國家新首都「努山塔拉」（Nusantara）投資局副局長阿貢參加2023年德國漢諾威工業博覽會時，邀請來自全球各地的出席者共同參與新首都的興建計劃，目前已有16個國家或地區的廠商提交182份意向書，包括新加坡、馬來西亞、美國、法國和中國的私人企業。

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印尼新首都努山塔拉的官員在博覧會上，積極向各國投資者展示印尼政府提供的投資領域，新首都從無到有的興建過程，可投資範圍包山包海，目前投資者提交的意向書包括技術、能源、教育、住房基礎設施、健康、廢物管理、辦公大樓等軟硬體設施。

▲印尼新首都「努山塔拉」已有工人陸續進駐。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼新首都「努山塔拉」已有工人陸續進駐。（圖／美聯社／達志影像）
印尼新首都的長期願景除有全球智慧和永續森林城市，政府將會努力保留更多綠地，預計保留65％的熱帶森林，另外35％則會用於落實智慧城市發展的目標。今年新首都預定地將在22個工人住宅完工，這批入住的工人就是努山塔拉的首批居民，他們將協助打造第一階段將集中興建的中央政府，例如總統府、部會大樓等。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）和近日到訪的捷克總理費雅拉（Petr Fiala）會談時，也積極向捷克推銷印尼新首都的建設計劃，希望捷克的企業能夠參與其中。捷克總統費雅拉會後表示，印尼新首都是偉大的工程，捷克的國營、私人企業都有意加入工程建設，希望能夠提供綠色智慧科技，讓印尼新首都的智慧城市計劃更加完善。

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