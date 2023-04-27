中國展開對台貿易壁壘調查 農委會：逾200項受影響
中國自4月12日起對台展開貿易壁壘調查，農委會今（27）日表示，台灣管制自中國進口的農產品主要是關稅配額及與農民收益有關的品項，包括敏感性關稅配額農產品，以及與農民生產有關的重要產品，共計1066項，經過評估，如果未來開放中國大陸進口，其中可能受影響的品項約有200餘項，占目前管制中國大陸農產品項目近3成，而非整體農產品的3成將受影響。
記者許若茵／台北報導
農委會表示，針對這些可能受影響的產品，政府除持續以關稅、關稅配額及特別防衛措施等保護產業外，農委會近年來為因應我國加入CPTPP等貿易自由化的影響，已積極調整產業結構與提升競爭力，也將配合行政院經貿談判辦公室、大陸委員會、經濟部等相關單位，在WTO架構下與中方進行協商，以確保可能受影響農產品的生產與維護農民收益。
農委會指出，各國考量對國內產業造成重大不良影響，或是食品衛生安全或動植物防疫檢疫的理由，都可能訂定管制進口品項，且兩岸加入WTO過程並未就市場開放進行談判，為了維護產業發展與農民利益，政府持續管制部分中國大陸農產品進口。
農委會也說，經過評估，已將管制中國大陸農產品分為「依據現行動植物防疫檢疫相關規定自中國大陸不能進口」、「自中國大陸進口對我產業並無影響」，以及「如果開放中國大陸進口對我產業可能會有影響」等3類，針對開放中國大陸進口可能會有影響的200餘項農產品，農委會將配合各部會與中方進行諮商，並採取相關因應措施，避免產業與農民受到影響。