腸病毒單周近8千人就診！疫苗最快7月打　費用、副作用QA一次看

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A：疾管署指出，腸病毒71型相當兇惡，是所有腸病毒之中，除了小兒麻痺病毒之外，最容易引起神經系統併發症的病毒。5歲以下的幼兒，常見腸病毒71型初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡等。
若患者開始出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等病徵，就代表病況危急、需要緊急送醫治療，如未及時治療的話，約發病後3至7天內就可能引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。
📌Q2：目前腸病毒疫苗有哪些廠牌？
A：目前有2家，分別是「國光／安特羅」生技與「高端」這2家廠商，已經陸續取得食藥署許可證。
📌Q3：打腸病毒71型疫苗，就不會得腸病毒了嗎？
A：接種腸病毒71型疫苗，僅能預防腸病毒71型造成的重症。由於腸病毒的種類非常多，無法得過一次就終身免疫，也沒辦法種種都有疫苗可以接種，而這次開放施打的腸病毒71型疫苗，就是針對重症風險高的腸病毒71型所設計。
📌Q4：腸病毒疫苗的保護力好嗎？
A：根據該疫苗臨床數據顯示，高端腸病毒 71 型疫苗(EV71) 的疫苗血清保護率在第 56天可達 99.52％、疫苗保護力96.8％。
國光／安特羅生技腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)部分，根據業者提出資料顯示，血清保護率是>98%。
📌Q5：腸病毒疫苗接種對象、總共要打幾劑？
A：兩廠牌的腸病毒71型疫苗主要接種對象都是2個月以上、未滿6歲的兒童。國光／安特羅生技需接種2劑，間隔28天。高端則是2個月以上至2歲嬰幼兒需接種3劑，2歲以上到6歲兒童接種2劑，前2劑需間隔2個月。若要接種第3劑，則須與第1劑間隔12個月。
📌Q6：腸病毒疫苗副作用有哪些？
A：2022年國產腸病毒71型疫苗第3期臨床試驗的資料顯示，腸病毒71型疫苗最常見的副作用為注射部位疼痛（23.2％）、躁動不安（19.3％）及發燒（19.1％），而多數不良反應的為輕度或中度。
📌Q7：接種腸病毒疫苗要多少錢？
A：腸病毒71型疫苗目前均為自費接種，2劑價格約為7000、8000元上下。國光／安特羅日前透露，今年七月將以自費的方式提供，每劑價格預估3600元，完整接種至少需要7、8000元左右，但實際接種價格仍須視醫療院所收費而定；至於是否納入公費計畫，還要等衛福部評估後決定。