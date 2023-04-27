FEniX李承隆秀可愛三連拍 表演女團舞慘卻遭團員吃醋爆料
從選秀節目《原子少年》出道的FEniX，日前推出同名專輯，並參加八大綜合台《娛樂百分百》「貳拾捌許願井」單元錄影，宣傳新歌及新作品。節目中，FEniX分別展現個人才藝，李承隆秀個人可愛三連拍、表演最新練的女團舞，卻遭團員吃醋爆料：「不得不說，跳我們歌的時候，他從來沒有這麼開心的表情過。」
記者侯家瑜/綜合報導
緊接著MAX也大展舞技，用新歌現場即興改編krump舞蹈，表演方式令人眼睛一亮，看得黃偉晉、賴晏駒相當驚艷，賴晏駒忍不住回應MAX，開玩笑說：「我跟你講，你不跳我以為你是死人，你幹嘛平常不把這個展現出來？」FEniX團員連番獻出拿手絕活，連黃偉晉都認定他們是非常有實力的一團。
而到了「真心話」環節時，FEniX毫不掩飾透露自身真實感受，被問及哪一個成員拍MV時，還需要再進步？陳峻廷直接點名李承隆，表示看到李承隆拖著吉他走的橋段，印象深刻拍攝時間很久，李承隆解釋，因那場MV的環境是安排真火拍攝，需要非常注意安全，「在拖的時候我的吉他是著火的狀態，我就要想怎麼拖會比較有意境，所以花了比較多時間。」
夏浦洋則自曝成團前期，他因為本身個性隨興，曹家齊又是非常有原則的人，因此會經常誤觸他的底線，他舉例：「像是剛開始我們在玩小遊戲的時候，他比較容易走心、勝負比較強，我又是玩最瘋的那個，有時候就會被波及到。」見夏浦洋小心翼翼地描述，曹家齊立即表示：「我們開過會了，沒事！」夏浦洋也補充說，現在2人也已經互相懂得對方的個性。《娛樂百分百》每週一至週五晚間八點在八大綜合台播出。