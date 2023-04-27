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虐貓澆滾燙熱水致死！兇嫌開庭又沒來　呂秋遠怒：正義還在遲到

▲2021年8月發生一起虐貓案，貓咪「茶茶」被澆淋滾燙熱水引發敗血症而亡。（圖／呂秋遠 臉書）
▲2021年8月發生一起虐貓案，貓咪「茶茶」被澆淋滾燙熱水引發敗血症而亡。（圖／呂秋遠 臉書）

記者李惠婷/綜合報導

希望世上的動物都不要受到虐待！2021年8月，新北市蘆洲發生一起恐怖的虐貓案件，黎姓兇嫌在與女友發生爭執後，為逼對方回家，把滾燙的熱水澆淋在兩人共同飼養的貓咪「茶茶」身上，大面積燒燙傷引發敗血症，經搶救於11天後不治，凶狠的行徑引起社會撻伐，新北地檢署則依違反動物保護法將其起訴，可黎男不僅首次開庭無故未到，二次開庭也藉口消失，令律師呂秋遠悲憤難耐。

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呂秋遠27日於臉書指出，茶茶案於當日再度開庭，已到合議庭審理階段，將訊問證人。三位法官、律師、告訴人皆準時到庭，可黎男卻未在約定時間10時30分現身，書記官致電得到的解釋是「人在新莊，因為記錯時間，以為是11點30分才開庭」，並承諾會在15分鐘後趕到。

呂秋遠深知新莊到土城不可能僅要15分鐘，果然在法官宣布休庭的15分鐘後，被告仍然沒有出現，再次致電得到的回覆是「快到了，還要再30分鐘」，因被告不到庭，沒辦法訊問證人，所以法官再次宣布休庭，所有人都停下來等他，可30分鐘後，黎男仍未現身，這次再致電詢問時，他甚至直接不接電話消失。

▲（示意圖／Unsplash）
▲27日虐貓茶茶案再次開庭，被告黎男卻躲避出庭。（示意圖／Unsplash）
眾人建議法官「下次開庭，準備對他拘提，拘提不到，那就通緝」，法官同意了。只是下次開庭又要等到6月21日，令呂秋遠感嘆「正義不知道會不會到，但是看來還在遲到」，「我們只希望，他會成為第一個，因為虐待動物而入獄服刑的被告」。

網友痛斥「不尊重司法、不尊重生命，對他來說根本真心沒有認錯的心態，不然怎麼可能每次開庭不是遲到甚至都是未到」、「謝謝呂律師，希望正義得以伸張」、「到底是多心虛才不敢出來面對，到底是多自卑才只敢挑比自己弱小的對象施暴」。

此外，有人更號召關心動物的民眾一同聯署「動保修法連署活動」，希望兩黨召委在五月初排審動保修法共計70個修法提案，內容包含「虐殺動物者的處遇之茶茶法案」、「處理動保案件人員之增能法案」、「合理規範飼主責任之飼主責任法案」及「捕獸夾、鋼索陷阱等其他類型法案」，若有興趣連署的讀者，可點此連結瞭解，該活動將於4/30截止。

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