虐貓澆滾燙熱水致死！兇嫌開庭又沒來　呂秋遠怒：正義還在遲到

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠深知新莊到土城不可能僅要15分鐘，果然在法官宣布休庭的15分鐘後，被告仍然沒有出現，再次致電得到的回覆是「快到了，還要再30分鐘」，因被告不到庭，沒辦法訊問證人，所以法官再次宣布休庭，所有人都停下來等他，可30分鐘後，黎男仍未現身，這次再致電詢問時，他甚至直接不接電話消失。
眾人建議法官「下次開庭，準備對他拘提，拘提不到，那就通緝」，法官同意了。只是下次開庭又要等到6月21日，令呂秋遠感嘆「正義不知道會不會到，但是看來還在遲到」，「我們只希望，他會成為第一個，因為虐待動物而入獄服刑的被告」。
網友痛斥「不尊重司法、不尊重生命，對他來說根本真心沒有認錯的心態，不然怎麼可能每次開庭不是遲到甚至都是未到」、「謝謝呂律師，希望正義得以伸張」、「到底是多心虛才不敢出來面對，到底是多自卑才只敢挑比自己弱小的對象施暴」。
此外，有人更號召關心動物的民眾一同聯署「動保修法連署活動」，希望兩黨召委在五月初排審動保修法共計70個修法提案，內容包含「虐殺動物者的處遇之茶茶法案」、「處理動保案件人員之增能法案」、「合理規範飼主責任之飼主責任法案」及「捕獸夾、鋼索陷阱等其他類型法案」，若有興趣連署的讀者，可點此連結瞭解，該活動將於4/30截止。
■ 寵毛活動：免費抽新書《貓咪不思議》＞https://reurl.cc/2WG7r6