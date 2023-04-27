與「最美發言人」當同事！民眾黨備戰2024海選大徵才
為因應2024的總統暨立委選戰，國內主要政黨都在招兵買馬，組建競選團隊。成軍不到4年的台灣民眾黨，過去多次採用「海選」方式徵才，這次再啟動大規模海選，需要徵才的範圍包含負責對外宣傳辯護的發言人，自媒體經營產製的文宣人才，以及負責組織聯繫的專員等，預期需要招募數十人，一同投入選戰。
記者呂炯昌／台北報導
人力銀行與民眾黨今日舉行「民眾黨大舉徵才-暨青年參與公共事務意向調查」徵才記者會，被譽為「最美發言人」的民眾黨發言人徐千晴表示，「務實、理性、科學」是民眾黨主席柯文哲的一貫理念，也是她最欣賞的政治主張，改變台灣政治文化、成立聯合政府才是全民之福，而不是二元對立、非我族類的仇恨。
徐千晴說，民眾黨包容性強，願意給年輕人機會，讓自己進步成長，這是最難得可貴，希望大家能加入她們的團隊。
民眾黨團副主任楊寶楨表示，她也是透過2019年的海選進而踏入政治圈，擔任過民眾黨節目組組長及發言人，顯見民眾黨願意給新人機會及舞台。楊寶楨說，最後的大魔王關，就是民眾黨主席柯文哲來當面試官，最高薪的部分，其實都是要再跟大家談。
民眾黨表示，在人力銀行徵才兩週內已吸引近萬人瀏覽，主動應徵人數超過200人。