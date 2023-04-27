特企／電通行銷傳播集團旗下安布思沛 獲Meta最高級別認證肯定
電通行銷傳播集團旗下全方位媒體代理商安布思沛（iProspect），日前宣布成為Meta認證公司。而Meta認證計畫是為公司級別設立的企業型認證，也是目前最高級別的Meta認證。申請的公司團隊成員必須通過Meta專業的培訓，並考取Meta專業認證後，經過高標評量的審核才有機會獲得。獲取Mata最高級別認證肯定的公司，更是證明其企業與員工豐富及專業的知識與能力，提供客戶最優質的服務。
安布思沛過往都是Meta Business Partners徽章認證級企業合作夥伴，本次成為Meta公司級認證，更表示服務團隊的專業度已受Meta肯定。獲得這個認證更加證明安布思沛團隊擁有專業數位知識且具備管理大型行銷活動的能力，加上優質的專業服務表現，能為客戶打造更有效的行銷活動。
安布思沛台灣董事總經理劉家豪（Ego Lau）表示：「團隊經過長時間的培訓後，再一一考取Meta認證，最後受到Meta認證公司的肯定，對我們來說是一個極大的肯定與鼓勵，未來我們也將會繼續推動更全面與不斷升級『品銷合一』的專業整合媒體服務。」
安布思沛台灣績效行銷與媒體顧問事業副總經理戴文彬(Wilson Tai)進一步指出：「對於『品銷合一』的的客戶來說，Meta廣告產品一直重要且關鍵能提升品牌知名度及轉換的廣告工具。未來，我們也會將持續精進團隊的專業，協助客戶達成廣告及業績目標。」