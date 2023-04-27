張棟樑、蔡旻佑同框像《灌籃高手》重映 重唱經典「創百萬流量」
創作歌手蔡旻佑24日在粉專分享和演歌雙棲、41歲張棟樑的合照，兩大千禧年初的情歌王子同框，勾起不少6、7年級生的青春記憶，雙帥的代表作當年紅遍大街小巷，誰都可以哼上兩句，有網友就形容，兩人合體就像電影《灌籃高手》重映一樣讓人感動。
記者楊穎軒／綜合報導
蔡旻佑2001年參加名主持人光禹的廣播節目《夜光家族》歌唱比賽，好歌喉及音樂才華被唱片公司相中，簽約發片，第一張專輯《19》裡的主打歌〈我可以〉一炮而紅，蔡旻佑並入圍第18屆金曲獎最佳新人，後來發表的〈寂寞，好了〉、〈小乖乖〉及為偶像劇《原來是美男》寫的〈好不好〉等歌曲都成為熱門金曲，近期他登上陸綜《聲生不息•寶島季》演唱〈我可以〉，被稱讚褪去稚氣，詮釋得更為成熟、有力量，影片突破百萬觀看次數。
來自馬來西亞的張棟樑2005年在台灣發行首張同名專輯，憑〈當你孤單你會想起誰〉、〈寂寞邊界〉兩首歌曲暴紅，至今霸佔KTV排行榜，2006年接演偶像劇《微笑Pasta》男主角，又唱紅片尾曲〈北極星的眼淚〉及〈小烏龜〉，受封「微笑王子」，事業巔峰之際，張棟樑為找回唱歌的熱情淡出演藝圈，3年後才帶著新歌重返螢光幕，日前登上大陸節目重唱經典作品，影片點閱率同樣飆破百萬，引起老歌迷一波回憶殺。