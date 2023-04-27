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兒顏寬恒夫婦官司纏身　顏清標：媽祖保佑大家都沒事

▲顏清標和明道校方合照時，疑認為神轎前戴帽對媽祖不敬，突然伸手摘掉明道大學董事長李超群的帽子（右），接著又轉頭摘掉校長陳世雄的帽子。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播，2023.04.27）
▲顏清標和明道校方合照時，疑認為神轎前戴帽對媽祖不敬，突然伸手摘掉明道大學董事長李超群的帽子（右），接著又轉頭摘掉校長陳世雄的帽子。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播，2023.04.27）

記者顏幸如／彰化報導

獲國民黨提名參選中2選區立委的顏寬恒，昨遭台中地檢署起訴。顏寬恒的父親顏清標今受訪時，表示政治歸政治、宗教歸宗教，一切等媽祖遶境活動結束後再說。不過他在明道大學致詞時，比平常多說了一句「媽祖保佑大家都沒事好不好」，似在反映自己的心情。

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▲顏清標在神轎前受訪時，強調政治歸政治、宗教歸宗教。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播，2023.04.27）
▲顏清標在神轎前受訪時，強調政治歸政治、宗教歸宗教。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播，2023.04.27）
大甲媽遶境回程今（27）日上午進入彰化縣埤頭鄉的明道大學校園，接受師生的膜拜與歡迎。遶境首日健康狀況不佳的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，今天精神不錯，他親自押轎進校園，並在明道大學董事長李超群、校長陳世雄、地方人士陪同下致詞。

顏清標稱讚埤頭的「炸彈媽」很靈驗，並說「在兩岸女神帶領之下，我的精神一天比一天好，我們都愛媽祖、媽祖也愛我們，媽祖婆是兩岸的使者，台灣在媽祖帶領下能和平，讓生意人、鄉親過好日子、大家都沒事好不好？」

台中地檢署日前針對沙鹿豪宅案，將顏寬恒及妻子陳麗凌分別以1000萬及500萬元交保，昨再加上詐領助理費108萬4976元，將顏寬恒依《竊占國土》、《貪污治罪條例》等罪起訴。顏寬恒則發出聲明，指司法介入影響選情，將捍衛個人清白到底。

▲顏清標和明道大學校長、地方人士一起比讚，精神狀況不錯！（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播，2023.04.27）
▲顏清標和明道大學校長、地方人士一起比讚，精神狀況不錯！（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播，2023.04.27）
今早顏寬恒並未出現在遶境隊伍，顏清標致詞後，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤接手押轎。媒體追問顏寬恒的官司，顏清標僅表示「我們大家都愛媽祖，希望媽祖保佑，讓顏寬恒有更大的信心，讓鄉親也看到他是真真正正在做事情」，接著以正在遶境為由，強調政治歸政治、宗教歸宗教。一切等媽祖遶境活動結束後再說。

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