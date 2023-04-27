五月送豪禮　飯店業者祭餐飲住房優惠邀全民共享

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義大皇家酒店自5月1日起至6月30日止推出「萬稅萬萬睡」優惠方案，只要預訂官方網站上的任一住房專案或持未過期旅展住宿券，即贈送價值1,000元餐飲消費抵用券，於飯店內的星亞自助餐廳、皇樓中餐廳、義大利餐廳、柳町日本料理與牛排屋鐵板燒等主題餐廳用餐可直接現抵(部份日期、住宿券等不適用，優惠不併用)。
義大天悅飯店則推出「你報稅·我請客」活動，自5月1日起至6月30日止預訂官網上的住房專案或持旅展住宿券於周日至周五平日入住，雙人以上成行，加碼贈送百匯自助晚餐乙客(周六及連續假日不適用)。
高雄翰品酒店尊榮包廂於5月1日至5月14日午餐、晚餐時段供應十人份中式母親節桌席升級贈送果汁暢飲優惠價8000元起，預訂5月13日及5月14日兩天加碼贈送媽咪康乃馨花束一支。港都茶樓餐廳於5月13日以及14日兩天午晚餐推出母親節桌席，六人桌菜優惠價3980元、十人桌菜優惠價6600元，席間媽媽拍照打卡加贈芋頭珍珠露甜湯與康乃馨花束。
5月6日起高雄翰品酒店一樓設置寵愛媽咪拍照區，住客與用餐客人可與媽媽留下愛的合影。此外，今年特別為母親節假期入住的客房設計專屬限定好禮，凡於5月13日、14日期間入住，於拍照區拍下與母親的合照上傳飯店粉絲團並留下一句給媽媽的話，即每房贈送歐舒丹護手霜一條。