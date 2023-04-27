涉洗錢被判一年丟議員　陳致中終發聲：難過鄉親的託付

五月送豪禮　飯店業者祭餐飲住房優惠邀全民共享

▲義大皇家酒店與義大天悅飯店祭出住宿即贈餐的優惠。（圖／義大天悅飯店提供）
▲義大皇家酒店與義大天悅飯店祭出住宿即贈餐的優惠。（圖／義大天悅飯店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

即將到來的五一勞動節，除了有三天連假的小確幸，高雄萬豪酒店推出「全民共享豪優惠」方案，結合政府普發6,000元的活動，特別加碼整個五月天天滿額加贈6,000元優惠。義大皇家酒店與義大天悅飯店則是祭出住宿即贈餐的優惠。高雄翰品酒店推出母親節桌席優惠，還有限定滴魚精禮盒，另安排全家福拍照區，讓美好回憶永恆保存。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄萬豪酒店五一勞動節送「豪」禮，全館10間餐廳消費滿6000贈6000。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲高雄萬豪酒店五一勞動節送「豪」禮，全館10間餐廳消費滿6000贈6000。（圖／高雄萬豪酒店提供）
高雄萬豪酒店「全民共享豪優惠」方案，5月1日至5月31日至館內皇怡咖啡廳、M烘焙坊、京翠港式飲茶、豪享自助餐廳、京享蔬食百匯、皇豪中餐廳、皇饕牛排館鐵板燒、美享地餐廳、京心咖啡廳及京樂日本料理火鍋等10間餐廳(不含樂軒和牛)，單筆消費滿6,000元，限量贈6,000元餐飲抵用券，每張面額400元，下次來店消費滿2,000元即可抵用一張，滿4,000元可抵用兩張，以此類推。

▲義大皇家酒店與義大天悅飯店祭出住宿即贈餐的優惠。（圖／義大皇家酒店提供）
▲義大皇家酒店與義大天悅飯店祭出住宿即贈餐的優惠。（圖／義大皇家酒店提供）
義大皇家酒店自5月1日起至6月30日止推出「萬稅萬萬睡」優惠方案，只要預訂官方網站上的任一住房專案或持未過期旅展住宿券，即贈送價值1,000元餐飲消費抵用券，於飯店內的星亞自助餐廳、皇樓中餐廳、義大利餐廳、柳町日本料理與牛排屋鐵板燒等主題餐廳用餐可直接現抵(部份日期、住宿券等不適用，優惠不併用)。

義大天悅飯店則推出「你報稅·我請客」活動，自5月1日起至6月30日止預訂官網上的住房專案或持旅展住宿券於周日至周五平日入住，雙人以上成行，加碼贈送百匯自助晚餐乙客(周六及連續假日不適用)。

▲高雄翰品酒店推出母親節桌席優惠。（圖／高雄翰品酒店提供）
▲高雄翰品酒店推出母親節桌席優惠。（圖／高雄翰品酒店提供）
高雄翰品酒店尊榮包廂於5月1日至5月14日午餐、晚餐時段供應十人份中式母親節桌席升級贈送果汁暢飲優惠價8000元起，預訂5月13日及5月14日兩天加碼贈送媽咪康乃馨花束一支。港都茶樓餐廳於5月13日以及14日兩天午晚餐推出母親節桌席，六人桌菜優惠價3980元、十人桌菜優惠價6600元，席間媽媽拍照打卡加贈芋頭珍珠露甜湯與康乃馨花束。

5月6日起高雄翰品酒店一樓設置寵愛媽咪拍照區，住客與用餐客人可與媽媽留下愛的合影。此外，今年特別為母親節假期入住的客房設計專屬限定好禮，凡於5月13日、14日期間入住，於拍照區拍下與母親的合照上傳飯店粉絲團並留下一句給媽媽的話，即每房贈送歐舒丹護手霜一條。

高流《海報》創刊號問市　畫報大開本超吸睛

壽山動物園REOPEN四個月突破50萬參觀人次！

高雄文化資產耕耘有成　逍遙園獨得國家文化資產保存獎

高醫大、高科大研產合作共展醫療科技成果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀