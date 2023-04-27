NBA季後賽／慘遭黑八被質疑失敗　字母哥：喬丹只成功6個賽季嗎？

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公鹿總教練Mike Budenholzer賽後表示，自己不會用失敗來形容這個賽季，但他也明白外界為何會這樣說，「這支球隊承載了很高的期望，管理層為我們打造很棒的陣容，老闆們也做了該做的事。我們為此奮鬥過，拿下聯盟第一，但季後賽才是重點。所以，我覺得球隊對此感到很失望。」
而輸球後的Antetokounmpo被問到同樣的問題，有些不開心，他因此反問記者「你今年有升職嗎？如果沒有，那你今年的工作算不是算失敗了？」
「取得成功之前，總是不免會經歷失敗。喬丹打了15個賽季，他只拿了6座總冠軍。那其他9個賽季他就算失敗嗎？」Antetokounmpo表示，競技體育本來就有輸有贏，也承諾球隊未來會持續進步，去爭取下個賽季的冠軍。
Antetokounmpo的說法也引起了外界的討論，過去對於總冠軍能否定義一支球隊或一名球員的成功時，就時常引起論戰。今天在TNT節目上，傳奇球星Shaquille O'Neal表示，他能理解前者的心情，但公鹿這個賽季確實失敗了。
「我打了19個賽季，其中有15個都是失敗的。」O'Neal如此說道，「雖然我還有兩季打進過總冠軍賽，但輸了就是失敗，我無法代表球員——Giannis不是一個失敗的球員，但就這個賽季來講，他就是失敗的。」
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